Carlos Sainz (Ferrari/3.) nach Crash: «Nicht ideal»

​Über weite Strecken der ersten zwei Trainings in Monaco war Carlos Sainz der schnellste Mann. Dann setzte er seinen Ferrari in die Leitschienen. Der Madrilene sagt: «Wichtig ist, dass wir schnell sind.»

Ferrari-Ass Charles Leclerc eroberte 2021 und 2022 in seiner Heimatstadt Monte Carlo die Pole-Position. Und jetzt schien ihm Carlos Sainz die Show zu stehlen: Bestzeit für Ferrari im ersten Training, Leclerc nur Sechster.

Auch im zweiten Training war Sainz drauf und dran, Leclerc hinter sich zu lassen, aber dann unterlief dem Spanier ein Fehler am Ausgang der schwierigen Schwimmbad-Passage: Der Silverstone-GP-Sieger von 2022 touchierte mit dem rechten Vorderrad die Leitschiene, der untere Querlenker knickte wie ein Streichholz, anschliessend ging es geradeaus ein zweites Mal in die Leitplanken.

Sainz ist zum Glück unversehrt. Leider ist das von seinem Ferrari nicht zu behaupten. Beschädigt ist nun auch das Selbstvertrauen des Piloten. Keine leichte Ausgangslage für den Samstag, wenn am Nachmittag die in Monaco so wichtige Qualifikation auf dem Programm steht.

Der WM-Fünfte von 2021 und 2022 versucht, sich Mut zu machen: «Grundsätzlich ist das ein positiver Tag. Wir waren in beiden Trainings schnell, und das Auto fühlt sich okay an. Es gibt noch einige Dinge, die ich in Sachen Abstimmung am Samstag probieren will.»



Sainz über den Crash: «Ich habe die Position des Autos falsch eingeschätzt, als ich das Limit suchte. Es tut mir leid, dass ich den Mechanikern einen langen Abend aufhalse. Klar ist es nicht ideal, den Tag so zu beenden, aber wichtig ist, dass wir bei der Musik sind.»





2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785