Otmar Szafnauer reagiert auf Kritik von Laurent Rossi

Nachdem das Alpine-Werksteam in den ersten Rennen des Jahres unter den Erwartungen geblieben ist, äusserte CEO Laurent Rossi deutliche Kritik an die eigene Mannschaft. Teamchef Otmar Szafnauer weiss, was zu tun ist.

Geht es nach dem 100-Rennen-Plan von Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi, müsste das Werksteam der Franzosen in diesem Jahr regelmässig um Podestplätze kämpfen. Doch davon sind Pierre Gasly und Esteban Ocon weit entfernt. Bisher waren zwei achte Plätze das Highlight des französischen Duos: Ocon wurde bereits im zweiten Saisonrennen Achter, Gasly tat es ihm in Miami gleich.

In einem Interview mit dem TV-Sender «Canal+» fand Rossi Anfang Mai deutliche Worte für die bisherige Leistung des Alpine-Teams. Der CEO schimpfte mit Blick auf das Rennen in Bahrain, in dem Ocon gleich drei Mal bestraft wurde: «Was in Bahrain passierte, war amateurhaft. Es mangelt uns an Leistungsfähigkeit und bei der Umsetzung. Ich vermisse im Team auch die richtige Einstellung.»

In Monaco wurde Otmar Szafnauer auf die öffentliche Kritik von Rossi angesprochen. Und der Alpine-Teamchef erklärte: «Einerseits geht es in der Formel 1 darum, alles aus dem Auto herauszuholen. Aber es geht auch um die grundlegende Performance des Fahrzeugs. Ich denke, wir haben letztes Jahr gute Arbeit geleistet, was die Entwicklung im Laufe der Saison angeht. Wir müssen nun dasselbe hinbekommen, und wir sind beim Speed nicht zufrieden, da wir nicht die Schnellsten sind.»

«Aber wir konnten im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten Ferrari und Mercedes verbessern, der einzige Ausnahmefall in diesem Jahr ist Aston Martin, sie haben sich innerhalb eines Winters von der siebt- zur drittschnellsten Kraft entwickelt. Wir haben also die meisten unserer Ziele erreicht. Und damit wir auch die restlichen Vorgaben erfüllen können, müssen wir einige Änderungen an der Organisation vornehmen, was auch passieren wird», weiss der 58-Jährige.

Auf die Frage, ob er sich unter Druck gesetzt fühle, erwiderte Szafnauer: «Ich bin nun etwas länger als ein Jahr an Bord und die ersten sechs, sieben oder acht Monate habe ich das Team, die Struktur und Arbeitsweise analysiert. Und nun habe ich ein gutes Verständnis darüber. Ich mache das nun schon seit 25 Jahren und ich weiss, was nötig ist, um ein Team vom letzten auf den vierten Platz oder vom Mittelfeld an die zweite Position zu bringen. Ich weiss also, was zu tun ist. Und was den Druck angeht: Das ist die Formel 1. Nur Red Bull Racing ist glücklich, weil sie vorne sind. Alle anderen arbeiten hart, um die Lücke zu den Spitzenreitern zu schliessen.»

3. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,776 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,849

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,942

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,261

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,396

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,453

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,486

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,496

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,521

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,590

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,624

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,650

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,697

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,738

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,772

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,851

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,930

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,998

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,187

2. Training, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,462 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,527

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,569

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,682

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,906

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,960

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,991

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,050

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,089

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,162

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,185

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,354

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,457

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,520

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,641

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:13,663

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,673

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,217

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,238





1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785