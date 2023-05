Rote Flagge in Monaco: Crash von Sergio Pérez!

​Das Qualifying zum WM-Lauf von Monaco ist unterbrochen: Nach einem Unfall von Sergio Pérez hatte Formel-1-Rennleiter Niels Wittich keine andere Wahl, als die rote Flagge zu zeigen.

Die Motoren schweigen in den Strassen von Monte Carlo: Monaco-Vorjahressieger Sergio Péretz hat seinen Red Bull Racing-Rennwagen in der Saint Devote-Passage in die Mauer gesetzt – Formel-1-Rennleiter Niels Wittich reagierte schnell und hat das Abschlusstraining mit der roten Flagge unterbrochen, nach nur sechs Minuten.

Bilder zeigen: Der Mexikaner war zu gierig beim Einlenken, das Heck wischte dem GP-Routinier weg, rechts hinten krachte sein RBR-Rennwagen in die TecPro-Barriere und trudelte dann auf die Strecke zurück, die Aufhängung gebrochen.

Damit Aus für den derzeiten WM-Zweiten, die Pistenbegrenzung wird repariert. Sobald dies erledigt ist, wird das Qualifying weitergehen.

Für «Checo» Pérez bedeutet dies: Letzter Startplatz für den Grossen Preis von Monaco, zum Zeitpunkt des Crashes war er Fünfter.

Um 16.15 Uhr kam die Meldung der Formel-1-Rennleitung – um 16.17 geht es weiter.