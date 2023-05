Regenchaos in Monaco: Max Verstappen triumphiert!

Formel-1-Champion Max Verstappen zeigte auf dem nassen Strassenkurs von Monte Carlo, was er kann, und holte sich den 39. GP-Sieg seiner Karriere. Fernando Alonso und Esteban Ocon komplettierten die Top-3.

78 Runden erwarteten die GP-Stars am Rennsonntag in Monte Carlo und die zahlreich erschienenen Zuschauer im Fürstentum bekamen schon auf den ersten Metern viel Action geboten. Während Polesetter Max Verstappen die Führung gegen Fernando Alonso verteidigte, gab es weiter hinten im Feld gleich mehrere Berührungen. Lance Stroll und Alex Albon kamen sich zu nahe, Carlos Sainz und Lewis Hamilton hatten einen kleinen Kontakt und auch Nico Hülkenberg und Logan Sargeant kamen sich zu nahe.

Die Regelhüter hatten entsprechend viel zu tun, hinzu kam ein genauerer Blick auf die Startposition von George Russell, der allerdings keine Strafe aufgebrummt bekam. Für Haas-Pilot Hülkenberg lief es nicht so gut wie für den Mercedes-Fahrer. Der Deutsche kassierte eine 5-sec-Strafe für das unliebsame Treffen mit dem US-Rookie.

In Runde 11 beschädigte sich Sainz seinen Frontflügel am Heck des vor ihm fahrenden Alpine-Renners von Ocon, und beschwerte sich daraufhin, dass der Franzose seine Position zu spät geändert hatte. Die Regelhüter schauten sich die Kollision zwischen dem Duo an, während der Spanier trotz hängender Frontflügel-Endplatte weiterfuhr und nicht an die Box abbog.

In Runde 18 drückte sich Kevin Magnussen mit einem starken Manöver an Sargeant vorbei und zwei Runden später zog auch Hülkenberg an ihm vorbei. Der Williams-Pilot bog bald darauf an die Box ab, um sich frische Reifen der harten Sorte geben zu lassen. Dadurch fiel er auf die letzte Position zurück. Am anderen Ende des Feldes gab Verstappen unbeirrt Gas, der Red Bull Racing-Star hatte nach 23 Runden bereits einen Vorsprung von mehr als zehn Sekunden auf den Asturier.

Nach den ersten 30 Runden hatten Sergio Pérez, Hülkenberg, Guanyu Zhou, Alex Albon und Logan Sargeant die Box schon angesteuert, Letzterer war sogar schon zwei Mal zur Box abgebogen und auch Hamilton bog in Umlauf 32 an die Box ab. Der Stopp dauerte 3 sec und warf ihn von Position 5 auf Platz 8 zurück. Eine Runde später holte sich auch Ocon neue Reifen, der Franzose musste sich 4,2 sec gedulden, er kam auf Position 7 wieder auf die Strecke. Weil kurz darauf auch Sainz abbog, rückte Lokalmatador Charles Leclerc auf den dritten Platz vor.

Regen sorgt für Chaos

Pérez beschädigte sich den Frontflügel am Heck von Magnussen und beschwerte sich über das Bremsmanöver des Dänen, bevor er sich an der Box eine neue Fahrzeugnase abholte. Dadurch fiel er auf den zweitletzten Platz zurück. Die Reihenfolge lautete zur Rennmitte: Verstappen vor Alonso, Leclerc, Gasly, Russell, Ocon, Sainz, Hamilton, Tsunoda und Norris vor Piastri, De Vries, Bottas, Magnussen, Stroll, Hülkenberg, Zhou, Albon, Pérez und Sargeant.

Sainz ärgerte sich derweil über die Strategie seines Teams und war auch nicht mit Hinweis auf die Gründe für den Stopp nicht zufriedenzustellen. Der Spanier schimpfte, als sein Renningenieur ihm mitteilte, man habe mit Blick auf Hamilton gehandelt, der hinter ihm unterwegs war: «Mich interessiert Hamilton nicht!»

Gasly wurde in Runde 48 mit frischen Reifen ausgerüstet, wenige Umläufe später meldete Russell die ersten Regentropfen. Der Regen wurde stärker und die meisten Fahrer steuerten die Box an, um sich Intermediate-Reifen geben zu lassen. Alonso holte sich frische Medium-Slicks, und musste deshalb die Box nochmals ansteuern.

Verstappen kam den Leitplanken zu nahe, konnte aber die Führung behalten, dann bog er bald an die Box ab, nachdem er Intermediates gefordert hatte. Alonso bog auch ab, um sich die Reifen für die Mischverhältnisse zu sichern und im Feld gab es einige Fahrer, die von der Strecke rutschten, danach aber weiterfahren konnten. Dazu gehörte auch Magnussen, der als Letzter die Slicks loswurde, er wechselte auf die Regenreifen, nachdem er sich den Frontflügel beschädigt hatte.

Sargeant kassierte eine 5-sec-Strafe, weil er in der Boxengasse zu schnell war, das gleiche Schicksal ereilte Russell, der auf unsichere Art und Weise auf die Strecke zurückkehrte. Auch Hülkenberg musste eine Strafe befürchten, weil er seine Zeitstrafe für den Crash in der ersten Runde offenbar nicht richtig absolviert hatte. Tatsächlich gab es für den Deutschen eine 10-Sekunden-Strafe. Noch bevor er diese kassierte fiel mit Stroll der erste Fahrer aus.

In den folgenden Runden wurden die gelben Flaggen noch einige Male geschwenkt und neben Magnussen wechselten auch Pérez und Hülkenberg auf die Regenreifen. Zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge lautete die Top-10-Reihenfolge: Verstappen vor Alonso, Ocon, Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly, Sainz, Tsunoda und Norris. Piastri, Bottas, De Vries, Zhou, Albon, Pérez, Hülkenberg, Sargeant und Magnussen folgten auf den weiteren Positionen.

Drei Runden vor dem Ende war das Rennen auch für Magnussen gelaufen, er stellte seinen GP-Renner in der Haas-Box ab. Die Regelhüter kündigten auch eine Untersuchung gegen Albon an, der die Streckengrenzen zu oft missachtet hatte. Wenige Minuten später kreuzte Verstappen die Ziellinie fast 28 Sekunden vor Alonso. Ocon komplettierte das Podest vor Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly, Sainz, Norris und Piastri. Bottas, De Vries, Zhou, Albon, Tsunoda, Pérez, Hülkenberg und Sargeant kamen hinter den Top-10-Piloten ins Ziel.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1