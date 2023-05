Ferrari mit Update in Barcelona: Fortschritt erwartet

Das Ferrari-Duo erlebte in Monaco kein erfolgreiches Rennwochenende. Charles Leclerc wurde Sechster, Carlos Sainz sah die Zielflagge als Achter. In Barcelona rechnet Teamchef Fred Vasseur mit einem Fortschritt.

Der Ferrari-Poker im Monaco-GP ging nicht auf: Carlos Sainz, der von Platz 4 losgefahren war, kam als Achter ins Ziel. Charles Leclerc brauste nach seiner Startplatz-Strafe von Position 6 los und kam auch als Sechster über die Ziellinie. Teamchef Fred Vasseur verteidige die Strategie seines Teams: «Wenn man von Platz vier und sechs startet, weiß man direkt, dass man irgendwann zocken muss.»

Dass nur wenige Tage nach dem Rennen in Monte Carlo erneut ein Heimspiel für einen Ferrari-Piloten ansteht – diesmal für Carlos Sainz – sieht der Franzose als Vorteil an. «Zum zweiten Mal in Folge kann einer unserer Fahrer auf die Unterstützung seines heimischen Publikums zählen und das treibt das ganze Team zusätzlich an», ist er überzeugt.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist ein Pflaster, das jedes Team und jeder Fahrer gut kennen. Denn die Strecke vor der spanischen Metropole wird oft auch als Teststrecke genutzt. Vasseur ist sich sicher, dass die Piste helfen wird, die Performance der roten Renner aus Maranello besser einschätzen zu können.

«In Monaco konnten wir nicht das wahre Potenzial unseres Autos zeigen, aber in Barcelona werden wir ein klareres Bild von unserer Leistung haben – auch weil wir erneut neue Teile am Auto haben werden. Das war in dieser Saison bei jedem der bisherigen Rennen der Fall. Wir erwarten, dass wir bei der Leistung Fortschritte erzielen und wir hoffen, dass wir ein starkes Ergebnis einfahren werden», erklärt der 55-Jährige kämpferisch.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1