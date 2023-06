Sergio Pérez: «Möchte mich revanchieren»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez wollte in Monte Carlo seinen Vorjahres-Erfolg wiederholen, doch das gelang ihm nicht. Entsprechend gross ist die Hoffnung, in Barcelona auf die Erfolgsspur zurückzufinden.

Sergio «Checo» Pérez reiste mit der Hoffnung nach Monte Carlo, seinen Vorjahres-Erfolg zu wiederholen. Er hatte aber kein Glück, er musste nach einem Crash im Qualifying vom letzten Startplatz losfahren. Am Ende musste er sich mit dem 16. Platz begnügen.

Nur Nico Hülkenberg, der gleich zwei Strafen kassierte, Logan Sargeant, der sich wegen einer Tempolimit-Überschreitung in der Boxengasse eine 5-sec-Strafe einhandelte, Kevin Magnussen, der das Rennen kurz vor Schluss an der Box beenden musste, und Lance Stroll, der mit einem Crash in der 54. Rennrunde für ein frühes Rennende sorgte, landeten in der Ergebnisliste hinter dem Mexikaner.

«Monaco war ein Desaster, alles, was schief gehen konnte, ging schief», seufzte der Red Bull Racing-Pilot. Und er fügte trotzig an: «Deshalb dreht sich an diesem Wochenende alles darum, wieder die hohen Standards zu erfüllen, die wir in der bisherigen Saison gesetzt haben. Ich möchte mich bei meinem Team mit einem starken Ergebnis für die ganze harte Arbeit revanchieren, die es geleistet hat.»

«Wir wissen, dass wir das schnellste Auto haben, und diese Strecke passt zu uns. Nun muss ich einfach sicherstellen, dass ich von Anfang bis Ende ein perfektes Wochenende habe. Ich muss konstant eine gute Leistung erbringen, um den Druck auf Max aufrechterhalten zu können. Wenn ich es richtig hinbekomme, dann liegt der Sieg hier drin, und nichts Geringeres ist das Ziel.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1