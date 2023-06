Carlos Sainz (Ferrari): 3000 Tickets in 8 Minuten weg

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Aston Martin-Pilot Fernando Alonso treten zu ihrem Heim-GP an. Die Fans in Spanien sind im Formel-1-Fieber – eine besondere Tribüne für Carlos Sainz war in acht Minuten ausverkauft!

GP-Sieger Johnny Herbert sagte mir vor einigen Jahren: «Das grösste Ziel eines Formel-1-Fahrers besteht darin, seinen Heim-GP zu gewinnen. Und dann willst du bei den grossen Klassikern triumphieren.»

Der Engländer darf sich glücklich schätzen: Sieg beim britischen Grand Prix in Silverstone 1995, dazu in Monza 1995 und auf dem Nürburgring 1999 – nicht übel.

Ein Blick ins Formel-1-Startfeld 2023 zeigt weiter unten: Die meisten Piloten tun sich sehr schwer beim Heimrennen. Für Fernando Alonso und Carlos Sainz ist das bislang unterschiedlich verlaufen – Alonso gewann drei seiner 32 Grands Prix auf heimischem Boden (zwei bei Barcelona, einen in Valencia), aber Carlos Sainz ist bisher über Rang 4 nicht hinausgekommen. Das war 2022, als er ein Siegerauto hatte.

Carlos: «Dieses Wochenende ist für mich etwas Besonderes. Das ist eine Strecke, die immer gut zu mir war, ich glaube, ich habe nur in Austin und Monaco ähnlich viele Top-Ten-Platzierungen eingefahren.»

«Ich weiss noch, wie ich mit zehn Jahren erstmals hierherkam, und Fernando Alonso und Michael Schumacher gesehen habe. Ich staunte mit offenem Mund über den Ferrari. Und 18 Jahre später bin ich selber Ferrari-Werksfahrer, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das nur schon ausspreche.»



Nigel Mansell pflegte zu sagen, wenn er in Silverstone antrete, mache ihn das Publikum eine Sekunde schneller. Carlos Sainz sagt dazu: «Es ist unmöglich, die Energie der Fans in Zeit umzurechnen. Was ich aber bestätigen kann – natürlich spürst du es, wenn die Fans dich anspornen, und du hast bei all dieser Unterstützung automatisch gute Laune. Das alleine ist schon viel wert.»



Für Sainz ist am Circuit de Barcelona-Catalunya eine besondere Tribüne gebaut worden, mit Platz für 3000 Fans. Carlos sagt stolz: «In acht Minuten waren die Karten verkauft.»



Sainz ist beim Heim-GP von 2022 mit Ferrari Vierter geworden.



Was kann Ferrari an diesem Wochenende erreichen? Der WM-Fünfte von 2021 und 2022 sagt: «Wir haben weitere Verbesserungen am Auto, die dabei helfen sollen, das Fahrverhalten im Rennen konstanter zu machen. Wir wissen, dass diese Verbesserungen nicht das Klassement umkrempeln werden. Es ist ein Schritt von vielen, die uns an die Spitze führen sollen.»



Erfolg beim Heimrennen, davon können die meisten Fahrer nur träumen, wenn wir uns hier angucken, wie erfolgreich die aktuellen Piloten beim Grand Prix im eigenen Land gewesen sind.





Die besten Ergebnisse beim Heim-GP

Max Verstappen (NL): Sieger 2021 und 2022

Sergio Pérez (MEX): 3. 2021 und 2022

Fernando Alonso (E): Sieger 2006, 2012 und 2013

Lewis Hamilton (GB): Sieger 2008, 2014–2017, 2019–2021

George Russell (GB): Zwölfter 2020 und 2021

Carlos Sainz (E): Vierter 2022

Charles Leclerc (MC): Vierter 2022

Lance Stroll (CAN): Neunter 2017 und 2019

Esteban Ocon (F): Achter 2022

Pierre Gasly (F): Siebter 2021

Lando Norris (GB): Vierter 2021

Nico Hülkenberg (D): Fünfter 2018

Oscar Piasti (AUS): Achter 2023

Valtteri Bottas (FIN): kein Heim-GP

Zhou Guanyu (RCH): kein Heim-GP

Yuki Tsunoda (J): Dreizehnter 2022

Kevin Magnussen (DK): kein Heim-GP

Alexander Albon (T und GB): kein Heim-GP in Thailand, Achter 2020 in England

Nyck de Vries: noch kein Heim-GP

Logan Sargeant: 20. in Miami 2023