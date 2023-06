Carlos Sainz: Spott wegen Lewis Hamilton im Ferrari

​Der Spanier Carlos Sainz will bei Ferrari weitermachen. Was er zu den anhaltenden Gerüchten über Hamilton bei Ferrari sagt und wie es mit der Vertragssituation der anderen Formel-1-Fahrer aussieht.

Lewis Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff können dementieren, so lange sie wollen, das Gerücht geht einfach nicht weg, wonach der englische Superstar am Ende doch in einem Ferrari sitzen werde.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur dazu in Monaco: «Es gibt keine Offerte für Lewis Hamilton, es gibt auch keine Gespräche. Ich finde das alles amüsant. Unsere Fahrer sind bis Ende 2024 unter Vertrag, und es gibt keinen Anlass für mich, derzeit mit ihnen über eine vorzeitige Vertragsverhandlung zu sprechen. Wir sind happy mit unseren Piloten-Duo, und wir haben Charles und Carlos klar gemacht – unsere Priorität muss jetzt darin bestehen, konkurrenzfähiger zu werden und uns an Red Bull Racing heranzuarbeiten.»

Carlos Sainz sagt: «Ich habe noch nie über Vertragsverhandlungen gesprochen, und ich werde damit auch nicht anfangen. Aber wer mich kennt, der hat längt begriffen – ich weiss gerne, was ich im kommenden Jahr mache. Also will ich vor der kommenden Saison aussortiert haben, wie es über 2024 hinaus weitergeht.»

Zum Hamilton-Gerücht spottet Sainz: «Zu diesem Zeitpunkt einer Saison spriessen immer Gerüchte, wieso soll ich das kommentieren? Vor sechs Wochen war ich der kommende Audi-Fahrer, vor zwei Wochen wechselte Charles zu Mercedes, nun kommt Lewis zu Ferrari. Ich bin lange genug in der Formel 1, um über solche Geschichten nur noch zu lachen.»

Welche Fahrer haben für 2024 ihr Cockpit sicher? Hier eine kleine Übersicht.



Machen wir doch gerne. Die Reihenfolge entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.



Red Bull Racing

In Sachen Sergio Pérez gilt: So lange die Leistung stimmt, wird der Mexikaner sein Cockpit behalten, angedacht ist das im Moment bis Ende 2024. Der Vertrag mit Max Verstappen ist auf Ende 2028 ausgelegt.



Aston Martin

Der spanische Superstar Fernando Alonso hat einen Zweijahres-Deal ausgehandelt, also für 2023 und 2024. Details zum Abkommen von Lance Stroll sind von Aston Martin nie kommuniziert worden.



Mercedes-Benz

Das Abkommen mit Lewis Hamilton läuft Ende 2023 aus. Der englische Superstar hat bestätigt, dass er noch mindestens zwei weitere Jahre Formel 1 fahren will und dass die Verhandlungen mit Mercedes kurz vor dem Abschluss stehen. George Russell ist bis Ende 2024 unter Vertrag.



Ferrari

Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beide bis Ende 2024 an Ferrari gebunden.



McLaren

Lando Norris steht bis Ende 2025 unter Vertrag, der junge Oscar Piastri bis Ende 2024.



Alpine F1

Der Vertrag von Esteban Ocon läuft bis Ende 2024. Das Abkommen mit Pierre Gasly dauert ebenfalls bis Ende 2024.



Haas

Als Kevin Magnussen von Haas-Teamchef Günther Steiner für Nikita Mazepin ins Team geholt wurde, Anfang 2022, erhielt der Däne einen Zweijahresvertrag. Der läuft also Ende 2023 aus. Nico Hülkenberg hat für zwei Jahre unterzeichnet, für 2023 und 2024.



Alfa Romeo Racing

Der Chinese Guanyu Zhou ist bis Ende 2023 bestätigt, der Finne Valtteri Bottas bis Ende 2025.



AlphaTauri

Red Bull-Fahrer wie Yuki Tsunoda und Nyck de Vries werden traditionsgemäss mit Mehrjahresverträgen verpflichtet, ohne detaillierte Angaben zur Laufzeit dieser Abkommen.



Williams

Alex Albon hat bei seiner Rückkehr in die Königsklasse einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, also für 2022 und 2023. GP-Neuling Logan Sargeant aus Florida besitzt einen Einjahresvertrag mit Optionen für 2024 und 2025.