Spanien-GP: Warnung von Mercedes-Star George Russell

In Barcelona kommt das Mercedes-Update zum zweiten Mal zum Einsatz. Das Team verspricht sich mehr Erkenntnisse als auf dem Strassenkurs von Monaco. George Russell warnt aber vor voreiligen Schlüssen.

Weil das Rennen in Imola wegen der Flutkatastrophe in der Region Emilia-Romagna abgesagt werden musste, debütierte das umfangreiche Mercedes-Update beim Strassenrennen in Monte Carlo. Da die Fahrt im Fürstentum wegen der Eigenheiten des Stadtkurses nur begrenzt aussagekräftig ist, blickt das Team gespannt auf den anstehenden GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ein gutes Ergebnis auf der spanischen Strecke wäre ermutigend, doch eine Garantie für einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf stellt auch dieses nicht dar, wie George Russell im Fahrerlager betonte. «Ich bin gespannt, denn in den nächsten fünf Rennen sollten wir ein besseres Bild davon bekommen, wo unser Auto steht.»

«Wir werden unser Urteil aber nicht alleine aufgrund dieses Wochenendes fällen, denn im vergangenen Jahr haben wir in Barcelona ein sehr gutes Wochenende erlebt. Ich war auf dem Podest und Lewis war auch sehr stark im Rennen. Wir dachten, dass wir alle Probleme gelöst hätten. Aber in den darauffolgenden Rennen haben wir herausgefunden, dass dies nicht der Fall ist», sagte der Mercedes-Pilot.

«Ich bin mir sicher, dass wir ein etwas konkurrenzfähigeres Wochenende haben werden, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir wieder vorne dabei sind», legte der aktuelle WM-Fünfte nach. «Ich denke, im Qualifying-Trimm liegen wir sicherlich hinter Aston Martin, Ferrari und manchmal auch hinter Alpine. Im Rennen sind wir etwas näher an Aston Martin dran.»

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1