Fred Vasseur (Ferrari): «Die Stimmung ist gut»

Ferrari erwischte keinen guten Start in die Saison, dennoch fällt die Zwischenbilanz von Teamchef Fred Vasseur nach den ersten sechs Rennen nicht nur negativ aus. Der Franzose sagt, was ihn zuversichtlich stimmt.

Eigentlich wollte sich das Ferrari-Team in diesem Jahr wieder an die Spitze des Feldes kämpfen, doch der Saisonstart verlief so enttäuschend, dass die eigenen Saisonziele angepasst werden mussten. Nach sechs Rennen belegt der Rennstall aus Maranello nur den vierten Platz in der Teamwertung, Spitzenreiter Red Bull Racing hat weit mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie der älteste GP-Rennstall der Welt.

Den einzigen Podestplatz in diesem Jahr konnte Charles Leclerc in Baku einfahren. Auf dem schnellen Strassenkurs in Aserbaidschan wurde der Monegasse Dritter. Fred Vasseur, der die Rolle des Teamchefs bei den Roten vor fünf Monaten übernommen hat, erlebte damit einen schwierigen Start ins neue Karriere-Kapitel.

Die Zwischenbilanz des Franzosen fällt trotzdem nicht nur negativ aus. In Barcelona hält er rückblickend fest: «Es war sicherlich eine Herausforderung, denn wenn du einen Monat vor der Auto-Präsentation an Bord kommst, hast du eine ganze Menge zu verdauen. Dann beginnt die Saison und es geht Schlag auf Schlag. Das ist schon eine knifflige Aufgabe. Positiv stimmt mich aber, dass die Stimmung im Team sehr positiv ist, auch wenn die Ergebnisse nicht nach Wunsch ausfielen.»

Dass Red Bull Racing derzeit in einer eigenen Liga unterwegs ist, will der 55-jährige Ingenieur nicht kommentieren. «Das Wichtigste ist, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren und dass wir das Beste aus jenem Gesamtpaket herausholen, das wir derzeit haben. wir sollten nicht zu viel über die anderen Teams nachdenken», sagt Vasseur auf die entsprechende Frage.

2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630