Charles Leclerc: «Wissen noch nicht, wo wir stehen» 02.06.2023 - 19:53 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc und Carlos Sainz hatten am Trainingsfreitag in Barcelona alle Hände voll zu tun

Charles Leclerc und Carlos Sainz rückten am Trainingsfreitag in Barcelona mit einem umfangreichen Update aus. Was dieses Wert ist, wollte Charles Leclerc nach der zweiten Session aber noch nicht sagen.