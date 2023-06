Alfa Romeo-Gerüchte: Das sagt Günther Steiner

In Monte Carlo besuchte Alfa Romeo-Markengeschäftsführer Jean-Philippe Imparato das Haas-Team, und diese Stippvisite liess die Gerüchte um einen künftigen Deal zwischen den Italienern und dem US-Team wieder hochkochen.

Mit «Moneygram» hat das Haas-Team nach der Trennung von Uralkali einen neuen Titelsponsor gefunden, doch in Zukunft könnte der Rennstall des US-Unternehmers Gene Haas einen ganz anderen Partner haben: Geht es nach den jüngsten Gerüchten, wird das Team von Nico Hülkenberg künftig mit Alfa Romeo als Partner in der Formel 1 antreten. Denn die Italiener werden ihr Titelsponsoring mit dem Sauber-Team nach der laufenden Saison beenden, da dieses ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird.

Angeheizt wurden die Gerüchte um einen möglichen Deal der Italiener mit dem Haas-Team von einem Besuch des Alfa Romeo-Markengeschäftsführers Jean-Philippe Imparato, der in Monaco die Gelegenheit nutzte, bei Haas-Teamchef Günther Steiner vorbeizuschauen. Dabei wurde aber nicht verhandelt, wie der Südtiroler im Fahrerlager von Barcelona betonte.

«Natürlich schauen sie sich an, was sie in Zukunft machen können, und sie kamen bei uns vorbei, um zu sehen, wie es bei uns läuft. Sie haben sich vorgestellt, mehr war da nicht», stellte Steiner klar. «Ich habe den CEO noch nie getroffen und wir wurden einander vorgestellt. Da gab es nichts, was wir verbergen mussten. Er sagte einfach Hallo, und das war’s.»

Auf die Frage, ob eine Zusammenarbeit in Zukunft vorstellbar ist, antwortete er ausweichend: «Das weiss ich nicht, denn wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe das mit Gene noch nie diskutiert, und es liegt diesbezüglich auch noch nichts auf dem Tisch.»

2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630