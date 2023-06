Red Bull Racing unschlagbar? Das sagen die Gegner

Red Bull Racing hat alle bisherigen Saisonläufe für sich entschieden, und ein Ende der Dominanz ist nicht in Sicht. Die Frage lautet, ob das Weltmeister-Team eine perfekte Saison hinbekommt. Das sagen die Rivalen.

Sechs Rennen haben die Formel-1-Stars in diesem Jahr schon bestritten, und sechs Mal stand ein Red Bull Racing-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen. Beim Saisonauftakt in Bahrain, in Australien, Miami und Monaco war Titelverteidiger Max Verstappen der strahlende Sieger. Sein Teamkollege Sergio Pérez gewann die Rennen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan.

Auch in Barcelona ist Red Bull Racing der klare Favorit. In beiden freien Trainings am Freitag hatte Verstappen die Nase vorn. Die Frage, ob der Rennstall aus Milton Keynes alle verbleibenden GP für sich entscheiden kann, liegt deshalb nahe. Der WM-Leader selbst räumt ein, dass die perfekte Saison für sein Team möglich, aber unwahrscheinlich ist. Denn in einer langen Saison ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann einmal etwas passieren kann, wie der Niederländer weiss.

Die Gegner von Red Bull Racing reagieren ausweichend auf die entsprechende Frage. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt etwa: «Ganz ehrlich, ich nehme Rennen für Rennen und denke nur über das jeweils anstehende nach. Es ist schwer vorhersehbar, wo wir bei der Entwicklung in sechs Monaten stehen werden, und wir müssen realistisch sein. Du kannst nie wissen, was passieren wird.»

Und Aston Martin-Teamoberhaupt Mike Krack stimmt ihm zu: «Ich sehe das wie Fred. Wir müssen ein Rennen nach dem anderen angehen und es ist auch ein Entwicklungswettbewerb. Es kann auch sein, dass sich einige Teams mehr auf die Zukunft konzentrieren, wenn die WM gelaufen ist, und dass dann andere Rennställe aufholen. Lasst uns also Rennen für Rennen nehmen und hoffen, dass auch ein anderes Team als Red Bull Racing ein, zwei oder drei Rennen gewinnt.»

2. Training, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,907 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,077

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,177

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,219

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,242

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,246

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,274

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,392

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,448

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,457

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,549

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,583

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,585

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,694

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,713

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,785

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,840

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,010

19. Alex Albon (T), Williams, 1:15,056

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,415





1. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,606 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,374

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,418

04. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,504

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,545

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,547

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,689

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,694

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,726

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,753

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,783

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,845

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,906

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,915

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,939

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,978

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,353

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,461

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,506

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,630