George Russell: «Wusste nicht, dass Hamilton da war»

George Russell und Lewis Hamilton kamen sich im Qualifying von Spanien zu nahe. Das Mercedes-Duo hatte Glück im Unglück, denn keiner der beiden Fahrer fiel aus. George Russell war sich keiner Schuld bewusst.

Die Szene zwischen den beiden Mercedes-Piloten im Abschlusstraining auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dürfte Mercedes-Teamchef Toto Wolff einen kleinen Schock verpasst haben: Lewis Hamilton war auf einer schnellen Runde unterwegs, als ihm plötzlich sein Teamkollege George Russell zu nahe kam. Die beiden Mercedes-Renner berührten sich, doch beide konnten weiterfahren.

Für Russell endete die Zeitenjagd jedoch mit dem Q2-Einsatz, er musste sich mit dem zwölften Platz begnügen, während sein Stallgefährte den Sprung ins Q3 locker schaffte. Zum Crash sagte der jüngere der beiden Sternfahrer: «Ich wusste nicht, dass Hamilton da war. Ich war gerade dabei, meine schnelle Runde in Angriff zu nehmen und versuchte, den Windschatten von Carlos Sainz zu erwischen. Zum Glück ist nichts passiert.»

Auf die Frage, was schief lief und zum vorzeitigen Aus führte, sagte der 25-Jährige: «Ehrlich gesagt alles. Schon als ich die Box verliess, um den ersten Versuch zu starten, hatte ich keinen Grip. Das Auto hüpfte in den schnellen Kehren auch stark, deshalb konnte ich diese nicht mit Vollgas durchfahren, wie es im dritten Training noch möglich war.»

«Es war eine sehr schlechte Session und ich bin nicht überrascht, dass ich im Q2 ausgeschieden bin. Das Auto war einfach völlig neben der Spur. Ich hatte kein gutes Gefühl und natürlich ist es enttäuschend, dass es so lief. Wir haben ein paar Dinge am Auto verändert, aber das war nichts, von dem wir erwartet hätten, dass es sich so stark auswirkt. Es war für alle sehr schwierig, aber wir sollten nicht in dieser Position sein», seufzte Russell daraufhin.

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699