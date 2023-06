Lewis Hamilton: «Das war einfach ein Missverständnis»

Mercedes-Star Lewis Hamilton hatte im Qualifying zum Spanien-GP ein unliebsames Treffen mit seinem Teamkollegen George Russell. Der siebenfache Weltmeister sprach hinterher von einem Missverständnis.

Die Szene ereignete sich im zweiten Qualifying-Segment auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton war hinter seinem Teamkollegen unterwegs und wollte an ihm vorbeifahren. Russell zog in seine Bahn und es kam zu einer Berührung der beiden GP-Renner aus Brackley. Die beiden Stallgefährten hatten Glück, sie konnten weiterfahren.

Für Russell endete die Zeitenjagd im Q2, Hamilton kämpfte im Q3 bis zum Schluss um eine Position in der ersten Startreihe. Am Ende musste er sich aber mit dem fünften Platz begnügen. Zum Zwischenfall mit seinem Teamkollegen sagte der siebenfache Weltmeister: «Das war einfach ein Missverständnis. Das Auto fühlte sich danach kaum anders als zuvor an. Es zog etwas nach rechts, aber auf der letzten Runde war es in Ordnung.»

Dass er bis zum Schluss um einen der besten Startplätze kämpfen konnte, damit hatte der 38-Jährige nicht gerechnet: «Das war ein Schock und eine echte Überraschung. Wir haben in der Nacht auf Samstag gut gearbeitet und alles analysiert. Ich war bis 23 Uhr an der Strecke, um herauszufinden, wo wir uns noch verbessern können. Als ich dann am Morgen aufgewacht bin, fühlte ich mich beflügelt.»

«Das Auto war schon im dritten Training gut und beim letzten Versuch war ich bis zur zehnten Kurve auf dem besten Weg, einen Platz in der ersten Startreihe zu erobern. Doch dann übersteuerte mein Fahrzeug. Ich muss mir noch genau ansehen, was passiert ist, aber da habe ich zwei Zehntel verloren. Aber ich bin nicht allzu enttäuscht. Das wäre ich vielleicht, wenn ich um den WM-Titel kämpfen würde. Ich finde es eher ermutigend, dass wir dort stehen, wo wir sind. Und ich hoffe, dass ich im Rennen nach vorne kommen kann», ergänzte der aktuelle WM-Vierte, der letztlich 0,546 sec langsamer als Polesetter Max Verstappen blieb.

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699