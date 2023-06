Urteil Barcelona: Strafe für Gasly, Russell vom Haken

​Die Rennkommissare haben sich die haarigen Szenen zwischen Pierre Gasly, Carlos Sainz, Max Verstappen, George Russell und Lewis Hamilton nochmals angeschaut – Strafen für Gasly, Ermahnung für Russell.

Die Besucher am Circuit de Barcelona-Catalunya haben ein spannendes Abschlusstraining serviert bekommen, aber die Formel 1 ist an mehreren schweren Unfällen vorbeigeschrammt. Wie Pierre Gasly zuerst Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und dann WM-Leader Max Verstappen einbremste, das war fahrlässig.

Sainz am Funk zu dieser Szene: «Dafür sollte er eine Strafe erhalten, ich musste in einer Highspeed-Kurve vom Gas.»

Und Aston Martin-Star Fernando Alonso sass erste Reihe Mitte, als Gasly vor Verstappen herumgondelte. Der Spanier am Funk: «Gasly hat Max übel aufgehalten, das muss drei Ränge zurück geben.»

Damit nicht genug.

Als George Russell den Windschatten des vor ihm fahrenden Sainz nutzen wollte, liess er den dahinter nahenden Hamilton völlig ausser Acht. Nur dank einer blitzschnellen Reaktion von Lewis ist es zu danken, dass es nicht zu einem haarsträubenden Crash der beiden Mercedes gekommen ist. Es blieb bei einer Berührung.



Die FIA kündigte bei allen drei Situationen sofort eine Untersuchung an. Eine Aktion wie von Gasly gegen Sainz oder Verstappen erzeugt in der Regel eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung.



Die beteiligten Herren wurden vorgeladen und angehört. Es dauerte bis 19.48 Uhr am Samstagabend, dann lag die Einschätzung der vier Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Felix Holter (Deutschland), Derek Warwick (England) und David Domingo (Spanien) vor.



Drei Ränge zurück für Gasly wegen Blockierens von Sainz.



Drei Ränge zurück für Gasly wegen Blockierens von Verstappen.



George Russell kommt mit einer Ermahnung davon.



Zur Erinnerung Pierre Gasly hatte in Q3 Startplatz 4 erobert, George Russell war in Q2 als Zwölfter ausgeschieden. Die Strafe bedeutet, dass Gasly um sechs Ränge zurück muss, also als Zehnter losfahren wird.



Erst eine Stunde vor einem Grand Prix wird die endgültige Startaufstellung veröffentlicht. Basierend auf den Urteilen der Rennkommissare müsste die Reihenfolge am Sonntag so aussehen:





Mutmassliche Startaufstellung, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699