Fred Vasseur (Ferrari): «Ein Schritt nach vorne»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Qualifying in Barcelona. Einerseits darf er sich über Platz 2 von Carlos Sainz freuen, andererseits leidet er mit Charles Leclerc,

Damit hatte keiner gerechnet: Charles Leclerc wird den GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen müssen. Der Monegasse klagte über das Fahrverhalten seines roten Renners in den Linkskurven und landete am Ende auf dem 19. Platz. Auf der anderen Seite der Startaufstellung wird sich sein Teamkollege Carlos Sainz einreihen.

Der Lokalmatador blieb auf seiner schnellsten Q3-Runde zwar mehr als viereinhalb Zehntel langsamer als Polesetter Max Verstappen. Dennoch darf der Madrilene neben dem WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team losfahren. Darüber freut sich auch Fred Vasseur. Der Teamchef des ältesten GP-Rennstalls der Welt erklärt: «Wir hatten ein sehr gutes Ergebnis mit Carlos, und wir sind mehr als zufrieden damit. Ich denke, es ist auch eine gute Belohnung für alle, die in Maranello arbeiten.»

«Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um alle Upgrades und Teile rechtzeitig nach Barcelona zu bringen. Es war eine ziemliche Herausforderung für alle, aber die harte Arbeit hat sich im Qualifying ausgezahlt. Ich hoffe, dass dies auch im Rennen der Fall sein wird», lobt der Franzose seine Mitarbeiter.

Zu Leclercs enttäuschendem Auftritt sagt Vasseur: «Für uns war es allerdings kein einfaches Qualifying, da unser zweites Auto ganz hinten in der Startaufstellung stehen wird. Wir werden analysieren, was seine Probleme in den Linkskurven verursacht hat. Es ist jammerschade, dass er so weit hinten steht, aber das zeigt, wie hart umkämpft das Qualifying mittlerweile geworden ist.»

«Früher kamen die Fahrer von zwei bis drei Top-Teams mit der Medium-Mischung durchs Q2, das ist mittlerweile nicht mehr möglich, da die Abstände so gering ausfallen und das kleinste Problem zum Ausscheiden führt», erinnert sich der Teamprinzipal.

«Ich denke, dass wir insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber es kommt nun auf das Rennen an. Mit Carlos müssen wir natürlich einen Podestplatz anpeilen. Bei Charles stellt sich die Frage, wie sehr das neue Streckenlayout das Überholen erleichtert. Hoffentlich kann er um Punkte kämpfen», ergänzt Vasseur mit Blick auf das Rennen.

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699