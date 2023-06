Max Verstappen nach Spanien-Sieg: «Unglaublich!»

​Max Verstappen fährt beim Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ungefährdet zum 40. Formel-1-Triumph. Der 25-jährige Niederländer zeigt eine makellose Leistung.

Das war eine Galavorstellung des zweifachen Formel-1-Champions Max Verstappen: Beim siebten WM-Lauf der GP-Saison 2023 fährt der Red Bull Racing-Star zu seinem 40. Sieg in der Königsklasse, weltmeisterlich. Fünf Runden vor Schluss gönnte sich der Champion noch die beste Rennrunde.

Verstappen nach dem dritten Spanien-Sieg (2016, 2022, 2023): «Ein richtig gutes Wochenende, vom ersten Training bis zur Zielflagge des Rennens. Grosses Dankeschön ans ganze Team.»

«Es war das reine Vergnügen, an diesem Wochenende hier mit diesem Auto zu fahren. Und wir konnten ein weiteres Mal zeigen, welch guten Rennwagen wir haben – unglaublich!»

«Wir haben heute recht unterschiedliche Reifenstrategien erlebt, ich schätze, die meiste Zeit waren wir mit den idealen Walzen unterwegs. Zwischendurch hatte ich Mühe mit den harten Reifen, der Wagen rutschte zu viel, aber letztlich ging alles gut.»

Die vielleicht heisseste Szene für Verstappen geschah nach dem Start: Ein Rad-an-Rad-Duell mit Carlos Sainz in Kurve 1 hinein. Max: «Ich hatte die härteren Reifen als Carlos und wusste, dass es knapp werden könnte. Ich blieb aussen, das ist nie einfach auf dieser Strecke, aber zunm Glück ging alles gut.»



«Das war ein starkes Wochenende, vom Team und von mir. So muss es weitergehen.»



Für Max ist es der fünfte Saisonsieg (nach Bahrain, Australien, Miami und Monaco), der 84. Podestplatz in der Königsklasse, gleichzeitig für das Red Bull Racing-Team der 99. Volltreffer in der Formel 1.



Das Rennen begann bei 23 Grad Lufttemperatur und 38 Grad Asphalttemperatur, mit einer schwarzen Wand aus Regenwolken als bedrohlicher Hintergrund (Regenwahrscheinlichkeit gemäss FIA bei 40 Prozent). Die Ausgangslage war klar: Rennen auf trockener Bahn ein Reifen-Management-GP, Rennen auf nasser Bahn die reine Lotterie.



Die Red Bull Racing-Renner (Verstappen und Pérez) starteten auf mittelharten Reifen, die meisten anderen Piloten auf weich, Leclerc aus der Boxengasse auf hart.



Beim Start liess Verstappen dem aufsässigen Sainz keine chance, Lando Norris verlor Plätze und wurde von McLaren an die Box geholt – neue Fahrzeugnase, nach Kontakt mit Hamilton.



Stand nach zwei Runden: Verstappen, Sainz, Stroll, Hamilton, Ocon, Alonso, Russell und Hülkenberg.



Verstappen setzte sich ab, nach sechs Runden lag der Niederländer um drei Sekunden vorne. Nico Hülkenberg verlor Plätze mit abbauenden Reifen. Leclerc gondelte auf harten Reifen auf Rang 17 herum.



In Runde 7 quetschte sich Russell an Alonso vorbei und rückte auf Platz 6 vor. Sergio Pérez verbesserte sich kurz darauf auf Kosten von Guanyu Zhou auf Platz 8.



Die ersten Fahrer wechselten ihre weichen Reifen gegen mittelharte Walzen, Verstappen in Runde 14 sieben Sekunden vor Sainz, der hatte Hamilton im Nacken und stach an die Box. Sainz kam hinter Leclerc zurück auf die Bahn. Leclerc erhielt die Anweisung, Sainz ziehen zu lassen und ebenfalls zum Reifenwechsel herein zu kommen – weiche Reifen für Charles. Damit Hamilton acht Sekunden hinter Verstappen, Russell Dritter vor Alonso, dann Pérez.



Am Ende der 19. Runde holte Alonso frische weiche Reifen ab, an der Spitze fuhr Verstappen auf Niveau der Verfolger von Mercedes, und George Russell gab zu bedenken, er könne hier schneller fahren und vielleicht mit nur einem Stopp durchfahren.



Stand nach einem Renndrittel (22 Runden): Verstappen 10 Sekunden vor Hamilton, Russell 9 Sekunden dahinter, dann Pérez als letzter Fahrer, der noch nicht gewechselt hatte. Sodann Sainz, Stroll, Ocon, Tusnoda und Alonso.



Am Ende der 24. Runde hatten die Reifen von Hamilton genug gelitten – mittelharte Walzen für den Rekord-Champion. Eine Runde später auch Stopp von Russell auf mittelhart, dann kam Leader Verstappen an die Box, Wechsel auf harte Reifen!



Nachdem auch Pérez gewechselt hatte (harte Reifen), lautete der neue Stand: Verstappen 12 Sekunden vor Hamilton, Russell 1,7 Sekunden hinter Sainz Vierter, dann Stroll, Ocoon, Tsunoda, Alonso und Pérez.



Pérez schnappte sich Alonso und Tsunoda, dann machte er sich auf die Jagd nach Ocon und machte auch mit dem Franzosen kurzen Prozess, neu Fünfter. Russell rückte Sainz näher, hier ging es um Rang 3. In Runde 35 konnte Sainz dem Druck von Russell nicht länger widerstehen. Ferrari ohne Podestplatz, Mercedes auf den Rängen 2 und 3 und an diesem Tag zweite Kraft hinter Red Bull Racing.



Zweiter Stopp von Sainz in Runde 42, längst wusste der Madrilene: Es geht für ihn um Rang 4 gegen Pérez, die Mercedes sind nicht zu halten. Leader Verstappen monierte überhitzende Vorderreifen.



Sainz und Russell stoppten von den Spitzenpiloten als erste zum zweiten Mal, Reihenfolge nach 47 Runden Verstappen 16,3 Sekunden vor Hamilton, dann Pérez (18,8 Sekunden hinter Hamilton), Russell und Sainz.



16 Runden vor Schluss erhielt Lewis Hamilton weiche Reifen, Sergio Pérez ebenso, zur gleichen Zeit beklagte sich Verstsappen über die harten Pirelli: «Ich rutsche hier nur herum, null Grip.» Die durfte er in Runde 53 abgeben, auch der Niederländer nun auf weich.



Sergio Pérez liess Carlos Sainz keine Chance und verbesserte sich auf Rang 4. Der als Zweiter gestartete Sainz damit nur noch auf P5, Leclerc als Zwölfter nicht in den Punkten, mamma mia!



Fazit: Sieg für Verstappen, zwei Mercedes-Fahrer auf dem Podest, Schlappe für Ferrari, die tolle Punkteserie von Fernando Alonso gebrochen (Siebter). Die Siegesserie von Red Bull Racing geht weiter – sieben Rennen, sieben Siege für RBR.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1