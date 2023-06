George Russell (Mercedes/3.): Der Regen-Träumer

​Mercedes-Fahrer George Russell erobert beim Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den dritten Platz. Der Engländer fuhr ein klasse Rennen, erzeugte aber auch den Lacher des Tages.

George Russell ist hin und weg: Der 25-jährige Brite hat in Katalonien den ersten Podestplatz in dieser Saison eingefahren, den ersten seit seinem Sieg in Interlagos 2022, seinen zehnten in der Königsklasse (gleich viele wie Maurice Trintignant, Tony Brooks und Romain Grosjean). Schon 2022 war er hier auf der katalonischen Rennstrecke Dritter geworden.

Der Mercedes-Fahrer ist überglücklich, denn er weiss – an diesem Tag wäre nicht mehr möglich gewesen. Auf einer Rennstrecke wie dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Platz 12 aufs Podest zu fahren, das muss ihm bei einem Rennen auf trockener Bahn erst mal einer nachmachen.

Der WM-Vierte von 2022 berichtet: «Also jetzt mal ganz ehrlich – ich bin schon ein wenig überrascht, dass es zum dritten Platz gereicht hat. Das Team hat mir heute ein tolles Rennauto gegeben. Aber vor dem Start hätte ich nie damit gerechnet, Dritter zu werden.»

Russell erzeugte an diesem Tag den Lacher des Tages. Zwischendurch verblüffte er seine Mannschaft mit dem Funkspruch: «Regen in Kurve 5!»

Das Team blickte in den Himmel und hielt auch die Hände prüfend ins Freie – nein, kein Regen, seltsam.



Kurz darauf kam die Frage von Russell: «Sagt mal, bin ich der Einzige, der über Regen berichtet hat?» – «Äh, ja, schon.» – «Oh, dann sind das wohl Schweisstropfen an der Innenseite meines Visiers.»



Der Funkverkehr mit seiner Mercedes-Truppe war ohnehin ungewöhnlich dieses Mal. Nachdem sich Russell an Sainz vorbeigepresst hatte, kam von Renningenieur Marc Dudley: «Gutes Manöver, George.» Der Rennfahrer antwortet: «Nur gut?» – «Nein, tolles Manöver, George, wirklich toll.» Merke: Auch ein Rennfahrer braucht hin und wieder Streicheleinheiten.



Russell zu seinem Rennen: «Ich konnte es so richtig fliegen lassen. Mit den ganzen Verbesserungen baut der Wagen mehr Abtrieb auf. Dieses Rennen ist für uns wirklich toll verlaufen, das macht Mut für den weiteren Verlauf der Saison. So gut ist das Auto noch in keinem Rennen gelegen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1