Carlos Sainz (Ferrari, 5.): «Mehr liegt nicht drin»

Carlos Sainz ist sich sicher: «Wir wären so oder so auf dem fünften Platz gelandet»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz startete aus der ersten Reihe in seinen Heim-GP, kam aber als Fünfter ins Ziel. Er diskutierte am Funk mit seinem Team über die Strategie, kam aber zum Schluss: «Wir haben richtig entschieden.»

Nachdem Fernando Alonso im Qualifying einen kostspieligen Fehler gemacht hatte und nur durch die Rückversetzung von Pierre Gasly aus der vierten Startreihe hatte losfahren dürfen, lagen die Hoffnungen der spanischen Fans am Circuit de Barcelona-Catalunya auf Carlos Sainz. Der Madrilene hatte sich mit einer starken Leistung einen Platz in der ersten Startreihe gesichert, und als die Lichter der Startampel ausgegangen waren, griff der Spanier auch an.

Doch obwohl er mit den weichen Reifen die schnellere Mischung als der Polesetter am Auto hatte, kam er nicht am Red Bull Racing-Star vorbei. Danach zog der WM-Leader weg, und Sainz wurde bald von seinen Hintermännern unter Druck gesetzt. In den 66 Rennrunden musste er nicht nur die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell ziehen lassen, auch gegen Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez hatte er keine Chance. So kreuzte er die Ziellinie schliesslich als Fünfter.

Dass er während des Rennens eine lebhafte Diskussion am Funk über die richtige Reifenstrategie geführt hatte, wollte Sainz nach der Zielankunft nicht überbewerten. «Ich mag es, mich mit den Ingenieuren auszutauschen und an ihren Diskussionen teilzunehmen. Das ist mein Stil beim Rennfahren und das werde ich auch nicht ändern. Ich glaube auch nicht, dass es diesmal auf die Strategie ankam, wir wären so oder so auf dem fünften Platz gelandet mit meinem Renntempo und Reifenabbau. Deshalb denke ich, dass wir richtig entschieden haben.»

Mit Blick aufs Rennen erklärte der aktuelle WM-Sechste: «Ich denke, wir haben das Bestmögliche herausgeholt. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn ich mich stärker gegen den Red Bull Racing-Renner und die beiden Mercedes gewehrt hätte, denn sie waren deutlich schneller als wir und hätten mich früher oder später eh geschnappt. Ich gab mein Bestes, aber mehr liegt derzeit leider nicht drin.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1