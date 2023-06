Schumacher: Haas hat noch nie so richtig funktioniert

Nach einem ganz schwachen Spanien-GP von Haas und Nico Hülkenberg findet Sky-Experte Ralf Schumacher sehr deutliche Worte. Er macht aber auch Hoffnung.

Bitterer Spanien-GP für Nico Hülkenberg: Nach einem starken Qualifying wurde der Deutsche durchgereicht, er kam nach drei Stopps (!) als 15. ins Ziel. Der Reifenabbau war bei den Haas-Rennern viel zu groß, er sei deshalb Fallobst gewesen, sagte Hülkenberg.

«Wir müssen es irgendwie schaffen, unsere Situation mit Entwicklungen am Wagen zu verbessern und uns so im Feld nach vorne zu robben. Das Ganze ist wirklich schade, denn unsere Leistungen im Training zeigen, dass wir uns an rohem Speed gut behaupten können. Auf eine Runde mit frischem Gummi geht das. Aber im Rennen. Am liebsten wäre es mir anders herum», sagte Hülkenberg.

Für Sky-Experte Ralf Schumacher ist das Resultat keine große Überraschung. «Der Haas war ein Auto, was noch nie so richtig funktioniert hat. Sonst hätte man schon ein Rennen gewonnen», sagte Schumacher: «Man hat hin und wieder das Beste daraus gemacht.»

Doch das war in Barcelona unmöglich: «Diese Strecke ist gnadenlos», so Schumacher: «Auf so Strecken wie hier hat er keine Chance, da kämpft er mit stumpfen Waffen.»

Doch beim nächsten Rennen in Kanada könnte das anders aussehen. «Kanada ist in der Regel kühler, weniger Grip. Das heißt, dass der Reifenverschleiß geringer ist und man über die Curbs Temperatur gewinnen muss. Das Bremsen ist gut, der Haas hat eine gute Straghtline-Performance, da wird er gut sein können.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1