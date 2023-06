David Coulthard: «George Russell mit Schwächen»

​George Russell hat beim Spanien-GP eine tolle Aufholjagd gezeigt und ist von Startplatz 12 zum ersten Podestplatz 2023 geflitzt – Dritter. Dennoch gibt es von GP-Sieger David Coulthard Kritik.

Tolle Leistung von Mercedes-Benz in Katalonien: Nur Red Bull Racing-Star Max Verstappen stand dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell vor der Sonne, Hamilton fuhr von Startplatz 5 zum zweiten Rang, Russell arbeitete sich von Startplatz 23 auf den dritten Platz vor. Bravo!

David Coulthard hat sich die ganze Action in Spanien aus der Nähe angeschaut, der 52-jährige Schotte arbeitet für Channel 4. Nicht alles, was der 13-fache GP-Sieger von Mercedes sah, hat ihm gefallen.

Der WM-Zweite von 2001 sagt: «Bei Lewis Hamilton siehst du – all seine Qualitäten sind noch voll vorhanden. Auch wenn er sich in der vergangenen Saison schwergetan hat und die WM hinter George Russell beendete.»

«Wir erleben zwei Fahrer in ganz unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere. Wenn Lewis ein konkurrenzfähiges Auto hat, dann schlägt er zu. Aber Hamilton war jahrelang hervorragende Rennwagen gewohnt.»

«Bei Russell ist es andersrum. Er kam von Williams und sitzt nun in einem schnelleren Wagen. Ich erkenne bei ihm noch leichte Schwächen, das sehen wir immer wieder. Wie etwa in der Qualifikation, als es zur Berührung zwischen den beiden Mercedes-Rennwagen auf der Geraden kam.»



Russell gab nachher zu, sich auf den vor ihm fahrenden Sainz konzentriert und Hamilton hinter ihm zu wenig beachtet zu haben. Vor dem Rennen rutschte Russell zudem während einer Erkundungrunde in den Kies, er konnte von Glück reden, dass der Wagen nicht beschädigt wurde.



Der 246-fache GP-Teilnehmer Coulthard: «Das Talent von Russell steht ausser Frage, aber er ist noch kein kompletter Rennfahrer – selbst wenn er ständig besser wird.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1