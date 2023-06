Damon Hill über Ferrari: «Immer diese Probleme»

​Ferrari hat in Spanien einen verbesserten Wagen an den Start gebracht, aber mehr als Rang 5 für Carlos Sainz war nicht drin. Formel-1-Weltmeister Damon Hill versteht die Italiener nicht.

Charles Leclerc musste beim Grossen Preis von Spanien aus der Boxengasse starten: Unerklärlich schlechtes Handling des Wagens im Qualifying, nur Platz 19. Daraufhin baute Ferrari das Auto komplett um, daher der Start aus der Boxengasse. Leclerc wurde Elfter.

Wie Leclerc hatte auch Carlos Sainz das verbesserte Auto mit den neuen Seitenkästen zur Verfügung. Aber der Madrilene konnte aus seinem feinen zweiten Startplatz nur einen fünften Rang machen. Unterm Strich war das Spanien-Wochenenede eine Pleite für das stolze Ferrari.

Der Engländer Damon Hill versteht nicht, was beim erfolgreichsten Formel-1-Rennstall vor sich geht. Der 62-jährige GP-Experte von Sky Sports F1 stellt fest: «Diese Saison von Ferrari ist wirklich merkwürdig, weil die Form von Strecke zu Strecke stark variiert und oft überhaupt nicht dem entspricht, was das Team selber für eine bestimmte Bahn erwartet hatte.»

Der 22-fache GP-Sieger und Weltmeister von 1996 weiter: «Die Italiener wundern sich selber, wie das sein kann. Und sie sind auch nicht die Einzigen im Feld mit solchen Formschwankungen. Auch ich tue mich schwer, das Kräfteverhältnis richtig abzuschätzen. Wir können nicht sagen – was in Barcelona passiert ist, lässt sich auf Montreal, Spielberg oder Silverstone umsetzen, denn das sind wieder ganz andere Rennstrecken.»



«Was mir in Sachen Ferrari auch auffällt: Wenn es dem einen Fahrer gut läuft, dann hat der andere seine Schwierigkeiten. Ferrari kommt wir vor wie ein Läufer, der immer mit einem Bein hinkt. Es scheint bei Ferrari einfach jedes Mal irgend ein Problem zu geben.»



In der WM-Zwischenwertung liegen Sainz und Leclerc auf den Rängen 6 und 7, mit 58 und 42 Punkten.



Der Spanier kam immer an und lag dabei nur einmal nicht in den Punkten, als Zwölfter in Australien. Carlos wurde einmal Vierter (Bahrain), drei Mal Fünfter (Aserbaidschan, Miami und Spanien), ein Mal Sechster (Saudi-Arabien) und ein Mal Achter (Monaco).



Leclerc schied in Bahrain und Australien aus, dazu verpasste er in Spanien einen Platz in den Top-Ten als Elfter. Er wurde Dritter in Baku, zwei Mal Siebter (Saudi-Arabien und Miami) sowie Sechster in Monaco.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1