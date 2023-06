Carlos Sainz (Ferrari): Hartes Urteil zur Heim-Pleite 08.06.2023 - 10:09 Von Mathias Brunner

© Ferrari Carlos Sainz

​Ferrari hat in sieben WM-Läufen 2023 erst einen Podestplatz herausfahren können, mit Charles Leclerc in Baku. Der gegenwärtige WM-Sechste Carlos Sainz sagt schonungslos, was Sache ist.