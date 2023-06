Mercedes: So kam es zur Kollision Russell–Hamilton

​Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Spanien kam es zu einem bizarren Zwischenfall bei Mercedes: Die Autos von Hamilton und Russell berührten sich, fast wäre es zu einem schlimmen Unfall gekommen.

Abschlusstraining zum Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Am Mercedes-Kommandostand schoss der Puls in die Höhe: Auf der Start/Ziel-Geraden musste der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton sein ganzes Können aufbieten und links ins Gras ausweichen, um einen üblen Crash mit seinem Stallgefährten George Russell zu verhindern. Der hatte nicht aufgepasst und sich ganz auf den vor ihm fahrenden Carlos Sainz konzentriert.

Die Rennkommissare verwarnten Russell am Samstagabend für sein leichtfertiges Verhalten, böses Blut zwischen den zwei Engländern gab es nicht.

Nun hat Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin zur gefährlichen Situation erklärt: «Zahlreiche Fahrer versuchten in der Quali, sich zum Schluss einer schnellen Runde in eine Position zu bringen, um den Windschatten eines Vordermannes zu nutzen. Das bringt auf einer Rennstrecke wie in Spanien leicht mal ein, zwei Zehntelsekunden.»

«Der Vordermann am Schluss seiner schnellen Runde schert dann in der Regel aus, um dem Nachfolgenden Platz zu machen. Bei uns war es in jenen Momenten so, dass beide Fahrer den Windschatten von Sainz suchten. So setzte sich George hinter den Ferrari, der nach rechts zog, um niemanden zu behindern. Russell scherte nach links aus, aber dabei liess er ausser Acht, dass von hinten Lewis nahte, der ebenfalls eine schnelle Runde beginnen wollte.»

Andrew Shovlin findet: «Wir haben uns diese Szene nach der Rückkehr ins Rennwagenwerk mehrfach angeschaut. Es gilt, Mittel und Wege zu finden, um die Kommunikation so zu optimieren, dass eine solche Situation nicht nochmals entstehen kann.»



Zum Glück blieb es bei einer sachten Berührung und leichten Schäden am Wagen von Hamilton.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1