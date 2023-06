McLaren: Budapest-Test nach Barcelona-Pleite

Das McLaren-Team absolviert in dieser Woche einen Test in Budapest mit dem MCL35M

In Spanien erlebte das McLaren Team ein vielversprechendes Qualifying, ging im Rennen aber leer aus. Nach dem siebten Rennwochenende durfte Oscar Piastri am Montag gleich wieder Gas geben – im MCL35M von 2021.

Die Hoffnung des McLaren Teams war gross, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya das eigene Punktekonto aufstocken zu können. Doch aus dem Wunsch, zum dritten Mal in diesem Jahr mit beiden Autos in die Top-10 zu kommen, wurde nichts. Stattdessen ging die Mannschaft aus Woking zum vierten Mal in dieser Saison leer aus.

Mit dem 13. Platz hatte Oscar Piastri die Nase vorn, denn sein Teamkollege Lando Norris fuhr zwar von Startplatz 3 los, kam aber nur auf Platz 17. Ein unliebsames Treffen mit Lewis Hamilton in der ersten Runde zwang den Briten an die Box, um sich einen neuen Frontflügel zu holen. Piastri, der den Spanien-GP von Platz 9 in Angriff genommen hatte, bekundete Mühe, das Potenzial der Reifen zu nutzen.

Viel Zeit um über die Ursache zu grübeln, blieb dem Australier aber nicht. Der Rookie reiste bald zum Hungaroring, auf dem er am Mittwoch schon wieder Gas geben durfte. Im Rahmen des Nachwuchsprogramms rückte er im MCL35M von 2021 aus.

Nach seinem Einsatz übergab er das Steuer an Alex Palou. Der IndyCar-Champion, der zum Nachwuchsprogramm von McLaren gehört von 2021 durfte auch einen ganzen Tag Formel-1-Luft schnuppern. Am heutigen Freitag ist Entwicklungsfahrer Oliver Turvey an der Reihe.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1