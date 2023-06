Mercedes in Kanada: Warnung von Andrew Shovlin 09.06.2023 - 17:22 Von Vanessa Georgoulas

© Mercedes Lewis Hamilton wird in Kanada eine grössere Herausforderung als in Spanien meistern müssen, sagt Andrew Shovlin

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell durfte sich in Spanien über die Plätze 2 und 3 freuen. Die Frage, ob dies am Upgrade oder an der Streckencharakteristik lag, beantwortet Ingenieur Andrew Shovlin.