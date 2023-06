Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: Mercedes im Visier

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist sich trotz des enttäuschenden Barcelona-Resultats sicher: Der Rennstall aus Maranello hat mit dem Upgrade, das in Spanien zum Einsatz kam, einen Schritt nach vorne gemacht.

In Spanien hat Ferrari-Star Charles Leclerc die Punkteränge als Elfter knapp verpasst. Sein Teamkollege Carlos Sainz durfte zwar als Zweiter aus der ersten Startreihe losfahren, kam aber dennoch nicht aufs Podest. Am Ende musste sich der Lokalmatador mit dem fünften Platz begnügen. Dabei hatte Ferrari beim Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya das bisher grösste Upgrade dabei.

Das Paket, das einen neuen Unterboden, neue Seitenkästen und eine neue Verkleidung umfasst, ist gemäss Fred Vasseur dennoch ein Erfolg. Der Teamchef des ältesten GP-Teams der Welt erklärte nach dem Rennen: «Ich denke, wir haben mit Blick auf das Potenzial einen Schritt nach vorne gemacht. Im Vergleich zu Miami konnten wir im Qualifying mit Carlos in der ersten Reihe gleich schnell sein, wahrscheinlich haben wir sogar einen Schritt nach vorne gemacht.»

«Im Vergleich zu Aston Martin konnten wir uns im Renntrimm auch verbessern», fügte der Franzose an, mahnte aber auch gleich: «Aber das reicht nicht, uns fehlt immer noch einiges an Performance im Vergleich zu Mercedes, und zwar im Qualifying und im Rennen. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Wenn wir wieder an die Spitze kommen wollen, dann müssen wir am Sonntag gute Resultate einfahren.»

Vasseur weiss: «Unser Hauptproblem ist die Konstanz. Bei Charles Leclerc war es zum Beispiel so, dass die Fahrzeugbalance in einem Stint unmöglich war, in einem anderen aber nicht so schlecht – und das auf der gleichen Mischung. Und Carlos hatte einen guten ersten und letzten Stint, aber im Mittelteil hat er im Vergleich zu seinem Gegnern 15 bis 20 Sekunden verloren.»

Die Ursachenforschung läuft noch. Der 55-Jährige sagt: «Wenn ich die Antwort auf die Frage nach den Gründen wüsste, dann hätten wir diese Sorge längst aus der Welt geschafft. Es arbeiten 1000 Leute daran, dieses Problem zu lösen. Aber es ist nicht immer das gleiche Problem.» Dennoch bleibt er zuversichtlich. Er betont: «Wenn wir die Konstanz hinbekommen, dann werden wir im Renntrimm je nach Strecke und Asphalt mit Mercedes mithalten oder sogar die Nase vor ihnen haben können. Im Qualifying sind wir wahrscheinlich jetzt schon schneller als sie.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1