Oscar Piastri (McLaren): «Das ist unsere Schwäche» 10.06.2023 - 12:05 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Oscar Piastri: «In Rennen, in denen es wärmer ist, haben wir Mühe»

Formel-1-Rookie Oscar Piastri musste in Barcelona seinen fünften Nuller in dieser Saison hinnehmen. Der Australier weiss, in welchem Bereich sich sein McLaren-Team verbessern muss. Und er verrät, was Hoffnung macht.