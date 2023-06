Ferrari-Star Carlos Sainz: Ehrgeiziges Ziel gesetzt

Carlos Sainz: «Es ist schwierig, Max in einen Fehler zu zwingen»

Beim Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya musste sich Ferrari-Pilot Carlos Sainz mit dem fünften Platz begnügen. Dennoch glaubt der Spanier weiterhin an einen Sieg der Roten in diesem Jahr.

Mit dem zweiten Startplatz hatte sich Lokalmatador Carlos Sainz die besten Voraussetzungen für den Sieg vor heimischer Kulisse geschaffen, doch am Ende kam der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende nur als Fünfter ins Ziel. Das Rennen entschied einmal mehr Max Verstappen für sich, der Titelverteidiger hatte zuvor schon vier der bisherigen sieben Saisonläufe gewonnen, die anderen beiden Siege gingen an dessen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez.

Dass der Niederländer und der Mexikaner derzeit in einer eigenen Liga unterwegs sind, weiss auch Sainz, der im «AS»-Gespräch einräumte: «Es liegt auf der Hand, dass es in dieser Saison sehr schwierig sein wird, Red Bull Racing zu schnappen, aber das heisst nicht, dass es Ferrari nicht gelingen kann.»

«Wir werden versuchen, einen Sieg zu holen, denn die Dominanz von Red Bull Racing bedeutet nicht automatisch, dass kein Sieg möglich ist», fügte der 28-Jährige aus Madrid kämpferisch an. Er betonte aber auch: «Es ist schwierig, Max in einen Fehler zu zwingen, da er derzeit so dominant ist, dass er keinen Druck verspürt.»

«Das Jahr hat auf der sportlichen Seite kompliziert begonnen, aber ich kann mich trotzdem nicht beklagen. In der Formel 1 hängt die eigene Stärke immer auch von der Konkurrenz ab und Red Bull Racing hat eines der dominantesten Formel-1-Autos gebaut. Zudem hat Mercedes offenbar die richtige Entwicklungsrichtung eingeschlagen. Wir stehen nicht da, wo wir sein wollen, und wir sind die ersten, die das einräumen und daran arbeiten, uns zu verbessern», weiss Sainz.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1