Max Verstappen und Sergio Pérez: Sieg im Visier

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen konnte den Kanada-GP 2022 für sich entscheiden. Auch diesmal strebt er den Sieg an – genauso wie sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez, der das gleiche Ziel verfolgt.

Der Circuit Gilles Villeneuve erfreut sich bei den GP-Stars grosser Beliebtheit und auch WM-Leader und Titelverteidiger Max Verstappen ist da keine Ausnahme. Der Red Bull Racing-Star konnte das Rennen auf dem 4,361 km langen Rundkurs im vergangenen Jahr für sich entscheiden, bereits 2018 stand er in Montreal als Dritter auf dem Treppchen.

In diesem Jahr will er den Erfolg der vergangenen Saison wiederholen. Und er beteuert: «Es ist immer schön, nach Montreal zurückzukehren, denn es ist eine grossartige Stadt und die Fans sind wunderbar.» Mit Blick auf den Rundkurs sagt der zweifache Champion: «Es ist eine einmalige Strecke, weil du da über ein paar klassische Randsteine brettern kannst. Und auch die Kulisse ist sehr cool.»

Der 25-jährige Niederländer weiss: «Bei der Fahrzeug-Balance müssen wir einen guten Kompromiss finden, um sowohl auf den Geraden als auch auf den Randsteinen flott zu sein. Natürlich ist die Erinnerung an den Sieg im vergangenen Jahr noch da und ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende ähnlich gut abschneiden werden.»

Für seinen Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez lief der Kanada-GP im vergangenen Jahr weitaus schlechter. Der Rennfahrer aus Guadalajara musste seinen Red Bull Racing-Renner in der achten Runde in Kurve 8 abstellen, weil er ein Problem mit dem Getriebe bekundete. Der 33-Jährige, der in Spanien als Vierter das Podest verpasste, hat die Zeit seit dem letzten Rennen genutzt, um sich in Form zu bringen.

«Ich habe hart mit meinem Team gearbeitet und wir haben einige konstruktive Gespräche geführt. Ich weiss, was ich tun muss, um meine Bestleistung abzurufen, und als Team wissen wir auch, wie wir das Auto in das entsprechende Arbeitsfenster bringen können», erklärt Pérez kämpferisch, und lässt dabei keinen Zweifel an seinem ehrgeizigen Ziel aufkommen: «Wir werden alle zusammenarbeiten, um in Kanada um den Sieg zu kämpfen.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1