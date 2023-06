Carlos Sainz (Ferrari): «Ein fundamentales Problem»

Auch Ferrari-Star Carlos Sainz ist sich sicher: Sein Team muss eine grundlegende Sorge aus der Welt schaffen. Der Spanier sagt, was den roten Rennern aus Maranello fehlt und erklärt, wie die Scuderia das Problem angeht.

Den jüngsten Grand Prix durfte Carlos Sainz nach einer starken Qualifying-Leistung aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. 66 Rennrunden später kreuzte er die Ziellinie aber nur als Fünfter hinter Sieger Max Verstappen, dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell und Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez.

Der Ferrari-Pilot weiss, dass sein Team dringend nachlegen muss. Und wie sein Teamkollege Charles Leclerc sieht er das aktuelle Problem vor allem beim Renntempo. In Kanada erklärte er: «Wir reden die ganze Zeit über den Reifenabbau, aber ich denke, es gibt vielmehr ein fundamentales Problem mit dem Renntempo.»

«Gemäss der Analyse des Teams fehlt es uns vor allem im Rennen an Tempo. Wir müssen also das Auto so hinbekommen, dass es die Reifen schont, aber auch konstanter ist, sodass wir das ganze Rennen hindurch bis ans Limit gehen können. Denn derzeit fühlt es sich an, als müssten wir uns etwas zurückhalten», schilderte der 28-Jährige.

Sein Team gibt alles, beteuerte Sainz. «Jedes Rennwochenende probieren wir verschiedene Dinge aus und fast jedes Wochenende haben wir neue teile am Auto. Wir versuchen auch viel beim Reifenmanagement. Wir lassen nichts unversucht und ich bin mir sicher, dass wir das in den Griff bekommen werden», gab sich der aktuelle WM-Sechste, der in Kanada seinen 170. GP-Einsatz bestreiten wird, zuversichtlich.

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1