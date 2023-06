Formel-1-Stars: Was bringen die Gastauftritte?

Die Formel-1-Piloten müssen nicht nur immer mehr GP bestreiten. Auch abseits der Strecke stehen viele Pflichttermine auf dem Programm. Für Gastauftritte bleibt kaum Zeit. Dennoch sind sie sinnvoll, sagen die GP-Stars.

Der immer länger werdende Formel-1-Kalender fordert die GP-Piloten immer mehr, hinzu kommt, dass die Verpflichtungen abseits der Strecke für das Team, dessen Partner und Sponsoren auch nicht weniger werden. Deshalb kam im Fahrerlager von Kanada die Frage auf, ob es angesichts des vollgepackten Terminkalenders überhaupt Sinn macht, sich in anderen Serien zu versuchen.

Formel-1-Routinier Valtteri Bottas sagt dazu: «Ich denke, das ist von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Aber für mich fühlt es sich vorteilhaft an, ab und zu andere Dinge zu machen. Man bekommt dadurch eine andere Perspektive. Ich habe beispielsweise in den vergangenen Jahren ein paar Rallye-Einsätze bestritten und auch ein paar Testtage eingelegt. Das Timing muss stimmen, aber ich habe das Gefühl, dass du immer etwas Neues entdecken kannst, wenn du auch in anderen Fahrzeugen unterwegs bist, speziell im Winter kannst du deine Sinne damit scharf halten.»

Williams-Pilot Alex Albon stimmt ihm zu: «Jeder ist da individuell, aber ich war etwa in der DTM unterwegs, da hat man ganz andere Autos, die nicht den grössten Fahrspass bieten. Aber man lernt sehr schnell, anders zu fahren. Jedes Auto erfordert einen anderen Fahrstil und wenn du die ganze Zeit nur in der Formel 1 unterwegs bist, dann fixierst du dich gewissermassen darauf. Es ist, wie wenn man ein Buch liest – man erweitert sein Vokabular. beim Rennfahren bekommst du ein besseres Gefühl fürs Limit und lernst, in verschiedenen Fahrzeugen schnell zu sein.»

Fernando Alonso, der auch ausserhalb der Formel 1 schon viele Erfolge, wie etwa Siege beim 24h-Rennen in Le Mans erzielt hat, erklärt: «Ihr alle kennt meine Meinung, je mehr Rennen du fährst, desto besser wirst du. Es ist besser, sich hinters Steuer zu klemmen statt in einem Restaurant, an einem Strand, an einer Premier oder was weiss ich noch zu sein. Irgendwann macht sich das dann bezahlt, in einer Kurve oder einem Start.»

«Ich weiss nicht, wie viel ein Langstrecken-Einsatz für die Formel 1 bringt, denn es ist schon etwas ganz Anderes», erklärt Charles Leclerc. Aber wie Fernando sagt, ist es immer hilfreich, wenn man hinter dem Steuer sitzt, aber es ist nicht einfach, da wir neben den Rennen auch viele Events und Einsätze mit Ferrari haben. Die Freizeit ist also beschränkt, wir haben vielleicht zwei, drei Tage. Und das Rennen in Le Mans ist beispielsweise ziemlich kräfteraubend. Die Fahrer waren nach dem Rennen wirklich erschöpft, sie hatten nicht viel Schlaf und mussten lange Einsätze am Steuer absolvieren. Ich würde das gerne auch mal machen, aber du musst auch an die Formel-1-Saison denken und die steht natürlich derzeit an erster Stelle.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1