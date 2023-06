George Russell: «Können um Podestplatz kämpfen»

George Russell drehte im Kanada-Qualifying die fünftschnellste Runde und erklärte: «Fernando Alonso ist unser Hauptziel.» Der Mercedes-Pilot darf dank der Rückversetzung von Nico Hülkenberg von Startplatz 4 losfahren.

Noch bevor George Russell wusste, dass er den achten Grand Prix des Jahres in Kanada aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen darf, blickte er zuversichtlich aufs anstehende Rennen. Der Mercedes-Pilot, der von der Strafversetzung von Nico Hülkenberg profitiert und von Startplatz 5 in die zweite Reihe vorrücken darf, erklärte: «Wir haben einen tollen Job gemacht und beide Autos ins Q3 gebracht.»

«Die Session hat Spass gemacht, denn die Strecke hat sich von Runde zu Runde verändert und man musste nach Gefühl fahren. Wir haben es im Q3 nicht ganz zusammenbekommen, und die fünftschnellste Runde hat unsere Erwartungen übertroffen», betonte der Brite.

Und Russell fügte an: «Als Team zeigten wir eine bessere Leistung, als die Strecke abtrocknete, und als der Regen im Q3 einsetzte, hatten wir wieder etwas mehr zu kämpfen. Das ist die Herausforderung bei diesen Bedingungen, das macht es spannend, und ich bin froh, dass ich das Auto bei diesen Bedingungen auf der Strecke halten konnte.»

Die gute Form, die er und sein Teamkollege Lewis Hamilton am Freitag im Renntrimm an den Tag legten, stimmt den 25-Jährigen zuversichtlich: «Wir haben eine gute Ausgangslage für das Rennen geschaffen, das Renntempo ist gut und ich denke, dass Fernando unser Hauptziel ist. Max wird wohl wieder in einer eigenen Liga unterwegs sein. Aber ich glaube, dass wir im Rennen um einen Podestplatz kämpfen können.»

Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102*

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

09. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294**

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484**

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756**

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342

* drei Ränge zurück, Mindestzeit unterschritten während die rote Flagge gezeigt wurde

** jeweils drei Ränge zurück, Behinderung eines Konkurrenten