Christian Horner: «100 GP-Siege? Wir heben nicht ab»

​Als fünfter Rennstall nach Ferrari, McLaren, Williams und Mercedes hat Red Bull Racing 100 Siege in der Formel 1 eingefahren. Was RBR-Teamchef Christian Horner zu Max Verstappens Sieg in Kanada sagt.

100 Siege für Red Bull Racing, ein Meilenstein. Das Team stieg 2005 in die Königsklasse ein, 2009 gewann Sebastian Vettel für die Mannschaft aus Milton Keynes zum ersten Mal, nun sind es schon 100 Siegerpokale aus 355 Einsätzen, dazu 89 beste Rennrunden und 88 Pole-Positions. Kein GP-Rennstall hat in so kurzer Zeit so viel erreicht.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem 41. GP-Sieg von Max Verstappen auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: «Was mir zu 100 GP-Siegen einfällt? Wir heben nicht ab. Wir nehmen ein Rennen nach dem anderen und lassen es nicht zu, dass wir von kommenden Siegen zu träumen beginnen. Denn ich bin lange genug in der Vollgasbranche, um zu wissen, was alles schiefgehen kann.»

Red Bull Racing hat nicht nur alle bisherigen acht Saisonrennen 2023 gewonnen, sondern auch neun in Folge (einschliesslich des WM-Finales von Abu Dhabi 2023). Und von den 19 letzten WM-Läufen hat RBR 18 gewonnen! Nur George Russell funkte in Brasilien 2022 dazwischen.

Horner weiter: «Können wir 2023 jeden Grand Prix gewinnen? Ja, das können wir. Werden wir das auch wirklich schaffen? Wer kann das schon sagen. In diesem Sport kann so viel schiefgehen, dass dies eher unwahrscheinlich ist. Was ich jedoch mit Bestimmtheit sagen kann – das ganze Team macht einen unglaublich tollen Job. Und Max fährt besser denn je. Als Mannschaft sind wir derzeit sehr, sehr stark.»



«100 Siege zu erreichen, darauf darf jeder unserer Mitarbeiter sehr stolz sein. Ich weiss, wie sie sich aufopfern, um unseren Piloten ein gutes Auto hinzustellen. Dies ist ihr Erfolg.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2