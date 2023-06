George Russell: «Wollte Alonso unter Druck setzen»

Während Lewis Hamilton den Kanada-GP als Dritter auf dem Podest beendete, musste sein Mercedes-Teamkollege George Russell einen bitteren Ausfall hinnehmen. Der Brite erklärte hinterher, was schief lief.

George Russell wollte es im Kanada-GP seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton gleichtun und an Fernando Alonso vorbeikommen. Doch während der siebenfache Weltmeister gleich zu Beginn des Rennens überholen konnte, scheiterte der jüngere der beiden Sternfahrer beim Versuch, den zweifachen Weltmeister im Aston Martin unter Druck zu setzen.

Alonso durfte sich am Ende dennoch über den zweiten Platz freuen, den er im unterhaltsamen Duell gegen Hamilton zurückeroberte. Der 38-jährige Brite kreuzte die Ziellinie als Dritter. Russell musste das Rennen hingegen vorzeitig beenden, nachdem er der Mauer zu nahe gekommen war und anschliessend Probleme mit den Bremsen bekundete.

«Mir tut es leid für das Team, das so hart gearbeitet hat. Aber ein kleiner Fehler hatte diesmal sehr ernste Konsequenzen», seufzte der 25-Jährige nach seinem Ausfall. «Ich habe nichts unversucht gelassen, um Fernando Alonso unter Druck zu setzen. Ich kam etwas zu weit auf die Randsteine und landete in der Mauer. Damit haben wir mindestens 12 Punkte liegen gelassen.»

Dass er nach seinem Mauerkuss und einem Besuch an der Box weiterfahren konnte, freute Russell. «Doch leider sorgte ein Problem beim Bremsen schliesslich dafür, dass ich mein Auto an der Box abstellen musste», fügte er an. «Meinerseits haben sich die Bremsen gut angefühlt, aber das Team sah in den Daten, dass etwas nicht in Ordnung war.»

«Natürlich bin ich enttäuscht, aber wir können auch ein paar positive Aspekte mitnehmen. Das Auto war auf einer Strecke, auf der wir mit Schwierigkeiten gerechnet haben, schnell. Das Team hat auch grossartige Arbeit geleistet», tröstete sich der Mercedes-Pilot.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2