Formel-1-Rahmenprogramm: Mythos CanAm am Spielberg

Die Ausstellung in der F1 Fan Zone begeisterte die GP-Besucher in Spielberg schon im vergangenen Jahr

Nach dem grossen Comeback der Legenden-Parade im vergangenen Jahr werden 2023 beim GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring sechs Motorsport-Idole mit Boliden aus der CanAm-Blütezeit über den Asphalt jagen.

Im nordamerikanischen Canadian-American Challenge Cup feierten zahlreiche Rennfahrer-Legenden grosse Erfolge, darunter Bruce McLaren, Phil Hill, John Surtees, Jack Brabham, Mario Andretti oder auch Jackie Stewart. Eine der damals spektakulärsten Rennserien der Welt stand der Formel 1 in Sachen Leistung und Anziehungskraft in nichts nach.

Der Unterschied: Es gab fast keine Grenzen. Das Reglement kannte kein Hubraumlimit. Die Folge waren wahre Raketen auf vier Rädern mit Turbolader oder Kompressor, die in bis dahin unbekannte Speed-Dimensionen vordrangen. Von den Fans als «Big Bangers» gefeiert, die auf dem Asphalt ein regelrechtes Erdbeben auslösten, steht der Mythos CanAm bis heute für grenzenloses Racing und eine ganz besondere Ära der Motorsport-Geschichte.

Sechs Legenden in Rennautos mit mehr als 800 PS

Seit 2014 erleben die Fans am Spielberg mit der Legenden-Parade ein Highlight im Rahmenprogramm der Formel 1 in Österreich. Unter die Riege der legendärsten Rennwagen der Motorsport-Geschichte mischen sich 2023 imposante Hingucker aus der Blütezeit der CanAm-Serie. Auf dem Red Bull Ring gehen sie am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, an den Start.

Während des GP-Wochenendes sind die historischen Boliden in der Fan-Zone ausgestellt und die Fans haben Gelegenheit, sie aus nächster Nähe zu bestaunen. Juan Pablo Montoya übernimmt das Steuer in einem Meisterwagen der CanAm, dem McLaren M8F. Begleitet wird er von David Coulthard, Alex Wurz und Jos Verstappen in den Cockpits weiterer McLaren-Modelle. Aus der Reihe tanzen Mark Webber mit einem Lola T165 und Dr. Helmut Marko mit einem BRM 157.

Der Schweizer Kult-Mechaniker Edi Wyss schmunzelt: «Dass Helmut Marko jetzt dieses Auto fährt, ist nur passend. Immerhin gab er 1971 sein Formel-1-Debüt im Team von BRM. Dieses Auto ist Chassis Nummer 2, der Mexikaner Pedro Rodríguez hat es 1970 in der CanAm-Serie eingesetzt. Der P157 war der erste CanAm-Wagen von BRM. Entworfen wurde das Auto vom legendären Konstrukteur Tony Southgate.»

Zusätzlich erleben die Fans am Spielberg weitere Highlights im Rahmenprogramm. Beim «Meet the Drivers» und auf dem «Styrian Green Carpet» haben sie die Chance auf Autogramme und Selfies mit den Stars der Formel 1. Die Flying Bulls zeigen beeindruckende Air Displays und in der «F1 Fan Zone» wie auch im «Steiermark Village» ist für Entertainment rund um die Uhr gesorgt.

Alle Infos zum Österreich-GP, zur Anreise und zum Programm sowie Tickets gibt es auf der Website des Red Bull Rings und in der Red Bull Ring App.

Legenden-Parade 2023

David Coulthard im McLaren M6B (1968, 6200 ccm, 630 PS)

Dr. Helmut Marko im BRM 157 (1970, 7600 ccm, 740 PS)

Juan Pablo Montoya im McLaren M8F (1972, 8800 ccm, 800 PS)

Jos Verstappen im McLaren M8F Campagnie (1972, 8400 ccm, 790 PS)

Mark Webber im Lola T165 (1970, 8000 ccm, 800 PS)

Alex Wurz im McLaren M8C (1970, 8800 ccm, 840 PS)