David Coulthard: Russell? Vorsicht vor Lewis Hamilton

2022 gelang dem jungen George Russell, was ihm viele bei Mercedes nicht zugetraut hatten: Er liess in der WM Superstar Lewis Hamilton hinter sich. Nun wittert GP-Veteran David Coulthard eine Wende.

Im ersten Jahr mit Mercedes-Benz hat George Russell überzeugt: WM-Rang 4, erster GP-Sieg, der einzige Formel-1-Erfolg der Marke mit dem Stern. Der junge Russell liesst den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton regelmässig alt aussehen, der 103-fache GP-Sieger wurde nur WM-Sechster und blieb erstmals in seiner Karriere als Autorennfahrer ohne Saisonsieg.

Nach acht Rennen 2023 sieht die Lage anders aus: Lewis Hamilton ist derzeit WM-Vierter, Russell ist WM-Sechster. Hamilton hat in Spanien als Zweiter brilliert (vor Russell), in Kanada ist Lewis Dritter geworden, Russell knallte seinen Mercedes gegen die Mauer und musste aufgeben.

Schon vor dem Kanada-GP witterte der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard (52): «Bei Lewis Hamilton siehst du – all seine Qualitäten sind noch voll vorhanden. Auch wenn er sich in der vergangenen Saison schwergetan hat und die WM hinter George Russell beendete. Wir sehen zwei Fahrer in ganz unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere. Wenn Lewis ein konkurrenzfähiges Auto hat, dann schlägt er zu.»

Und genau das passiert derzeit, und der 13-fache GP-Sieger Coulthard ergänzt in seinem Podcast Formula for Success: «Wir erleben hier eine Wende. Lewis wirkt hellwach, du spürst in seinen Aussagen, dass es bei Mercedes aufwärts geht, und das stachelt ihn an. Hamilton ist ein furchterregender Rivale, auch für den Fahrer im eigenen Team, und das bekommt George Russell derzeit zu spüren.»



In jenen Rennen, in welchen beide Mercedes-Fahrer ins Ziel gekommen sind, steht es derzeit 4:2 für Hamilton. Im Quali-Duell steht es 4:4.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2