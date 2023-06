Carlos Sainz zu Ferrari: «Das wird sich nicht ändern»

​Ferrari hat in Kanada ein gutes Rennen gezeigt: Der Monegasse Charles Leclerc wurde von Startplatz 10 Vierter, der Spanier Carlos Sainz errang von Startplatz 11 den fünften Platz. Wie geht es in Österreich weiter?

Unglaublich, aber wahr: Ferrari hat letztmals in der Formel 1 vor fast genau einem Jahr gewonnen, als Charles Leclerc am 10. Juli 2022 auf dem Red Bull Ring triumphierte.

Danach lösten sich die WM-Träume des Monegassen in Luft auf: Fahrfehler, strategische Patzer am Ferrari-Kommandostand, mangelnde Standfestigkeit (kapitaler Motorplatzer von Carlos Sainz in Österreich), schlechte Boxenstopps.

Red Bull Racing entwickelte überdies effizienter als Ferrari und war auch deshalb im zweiten Teil der Saison nicht zu stoppen.

2023 wollte Ferrari auf Augenhöhe mit RBR fahren, aber davon war wenig zu sehen: acht Rennen, nur ein Podestplatz (Leclerc Dritter in Baku), während Red Bull Racing alle bisherigen Saisonrennen gewonnen hat. Aber leichter Aufwärtstrend bei Ferrari in Kanada, von den WM-Leadern nicht unbemerkt.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte nach dem 100. Sieg von Red Bull Racing in Montreal: «Zum Glück für uns mussten die Ferrari-Fahrer von recht weit hinten starten, sonst hätten die uns gefährlich werden können. Denn sie waren auf beiden Reifenmischungen im Dauerlauf die Schnellsten.»

Ferrari hat in Kanada das zweitbeste Saisonergebnis eingefahren, nur in Baku sah es besser aus, mit Leclerc auf dem Siegerpodest (Dritter) und mit Sainz auf Rang 5.

Für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist klar: Es geht voran. Der Franzose sagte nach dem Rennen: «Wir haben aus einer schwierigen Ausgangslage ein gutes Ergebnis erzielt. Unser Renntempo war stark. Beide Piloten sind hervorragend gefahren.»



Carlos Sainz sagt: «Wir müssen das Auto jeweils so hinbekommen, dass es die Reifen schont, sich aber auch konstanter verhält, sodass wir das ganze Rennen hindurch bis ans Limit gehen können.»



Wie geht das nach der ermutigenden Leistung von Ferrari nun in Österreich weiter? Sainz glaubt an weitere Geduldsproben für die treuen Tifosi: «Das wird sich nicht ändern. Unser Tempo wird von der Pistencharakteristik abhängen, das wird sich nicht ändern. Schnelle Kurven wie in Barcelona schmecken uns nicht so, Stop-and-go wie in Monaco und Montreal schon eher. Ich gehe davon aus, dass unsere Formkurve weiterhin hoch und runter geht.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2