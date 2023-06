Günther Steiner (Haas): «Österreich-GP wie ein Test»

​Das Formel-1-Team des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas hat 2023 nur drei Mal punkten können. Um erfolgreicher zu werden, will Haas-Teamchef Günther Steiner den Österreich-GP als Test nutzen.

Acht Rennen der Formel-1-Saison 2023 sind gefahren, und Haas ist unter den Erwartungen geblieben: Kevin Magnussen Zehnter in Saudi-Arabien, Nico Hülkenberg Siebter in Australien, Magnussen erneut Zehnter in Miami – das ist einfach zu wenig. Die US-Amerikaner liegen mit acht Punkten auf Platz 8 im Konstrukteurs-Pokal.

Hülkenberg und Magnussen zeigen in den Trainings immer wieder, wie viel Speed im Haas-Rennwagen steckt: Hülkenberg fuhr fünf Mal aus den Top-Ten los, die zweitschnellste Zeit im Qualifying von Montreal war sein Ausrufezeichen. Magnussen liess mit Startplatz 4 in Miami aufhorchen.

Aber dann passiert meist das Gleiche: Wegen hohen Reifenverschleisses müssen der Deutsche und der Däne Plätze preisgeben und fallen aus der Punktezone.

Haas-Teamchef Günther Steiner weiss: So geht das nicht weiter. Der 58-jährige Südtiroler sagt vor dem GP-Wochenende von Österreich: «Wir analysieren derzeit, wieso wir unseren Speed aus der Quali nicht aufs Rennen umsetzen können. Vielleicht zeigen sich dabei Lösungswege, dass wir Abschlusstraining und Grand Prix besser ausbalancieren können.» Will heissen: Ein wenig Speed im Training preisgeben, um für den WM-Lauf besser aufgestellt zu sein.

Der Meraner weiter: «Wir arbeiten auch daran, dass der nächstjährige Renner vom Typ VF-24 diese Charakteristik nicht mehr haben wird.»



«Wir betrachten das Rennwochenende in der Steiermark ein bisschen als Test. Wir haben eine Reihe von Ideen, die wir ausprobieren wollen, um zu sehen, ob das Auto dadurch im Rennen reifenschonender wird. Wir wollen dabei vom Sprint-Format profitieren – zwei Rennen, also auch zwei Möglichkeiten, Lösungen auf ihre Tauglichkeit zu prüfen.»



Was nicht auf dem Prüfstand steht: das Fahrerduo. Günther Steiner: «Wir sind mit der Arbeit von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen sehr zufrieden. Sie sind wesentlicher Bestandteil bei der Lösungsssuche, und ihre Erfahrung ist dabei Gold wert. Wir sind sicher, dass wir das in den Griff bekommen.»





