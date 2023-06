Ferrari: Ehrgeiziges Ziel für Spielberg-Wochenende

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz konnte in Kanada das Potenzial der roten Göttin ausschöpfen. Das soll ihnen auch beim Sprint-Wochenende auf dem Red Bull Ring gelingen, fordert Teamchef Fred Vasseur.

Beim jüngsten Kräftemessen in Kanada landeten Charles Leclerc und Carlos Sainz zwar nicht auf dem Podest, mit den Plätzen 4 und 5 holten sie aber das bestmögliche Ergebnis, wie die beiden Ferrari-Stars und auch Teamchef Fred Vasseur nach dem Rennen betonten. In Spielberg will die Scuderia das Potenzial des SF-23 wieder ausschöpfen.

Deshalb hat sich die Mannschaft aus Maranello auch so gut wie möglich auf das neunte Kräftemessen der Saison in Österreich vorbereitet. Teamchef Fred Vasseur erklärt mit Blick auf das anstehende Wochenende, das im Sprint-Format ausgetragen wird: «Nach dem Rennen in Kanada kehren wir nun zurück, um die restlichen Europa-Rennen zu bestreiten. Dabei erwarten uns einige klassische GP-Kurse, und den Anfang machen die beiden Rennen in Österreich und Silverstone, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen werden.»

«In Spielberg werden wir das zweite Sprint-Wochenende des Jahres absolvieren, und das bedeutet, dass Charles, Carlos und die restlichen 18 Fahrer im Feld nur eine freie Trainingsstunde absolvieren werden, bevor sie ins Qualifying gehen. Wir haben uns deshalb viel Zeit genommen, um uns im Werk und im Simulator bestmöglich darauf vorzubereiten», verrät der Franzose.

«Unser Hauptaugenmerk lag dabei darauf, sicherzustellen, dass unsere Fahrer wieder das Beste aus dem Gesamtpaket herausholen können, wie sie es schon in Kanada getan haben. Wir wollen ein reibungsloses Wochenende erleben und wenn wir das hinbekommen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch ein gutes Ergebnis einfahren werden», erklärt der Chef der Roten zuversichtlich.

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2