Christian Horner: Schiesst die Formel 1 ein Eigentor?

​Noch ist nicht entschieden, ob in der Formel 1 ab 2024 die Reifenheizdecken verboten werden. Rekord-Champion Lewis Hamilton macht sich Sorgen, Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner teilt sie.

In der Königsklasse sollen Heizdecken für Rennreifen verschwinden. Die Chefetage der Königsklasse ist der Ansicht, das Aufwärmen der Pirelli-Walzen sei eine Energieverschwendung, die vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit untragbar geworden sei.

Nach dem britischen Grand Prix im kommenden Juli in Silverstone wollen sich Vertreter der Rennställe, des Autosport-Weltverbands FIA, der Formel 1 sowie von Pirelli an einen Tisch setzen, um zu entscheiden, wie es da weitergehen soll. Im Anschluss ans GP-Wochenende auf der englischen Traditionsrennstrecke wird es einen erneuten Test mit Versuchsreifen geben, die besonders konstruiert sind für den Einsatz ohne Heizdecken.

Lewis Hamilton ist mit diesen Plänen überhaupt nicht einverstanden. Der 103-fache GP-Sieger hat wiederholt gewarnt: «Das ist gefährlich und sinnlos. Ich habe Reifen getestet, die zuvor nicht aufgewärmt worden sind, und ich sage euch – früher oder später wird es krachen. Diese Entscheidung kompromittiert die Sicherheit, und daher ist sie falsch.»

Der siebenfache Formel-1-Champion weiter: «Was wird passieren? Wir werden mehr Runden brauchen, um diese Reifen auf Temperatur zu bringen. Also werden wir dabei mehr Kraftstoff verbrauchen. Das ist doch kein kluger Ansatz punkto Nachhaltigkeit.»



«Was auf uns zukommt, das sind Autos, die sehr nervös sein werden, weil die Walzen nicht auf der richtigen Betriebstemperatur sind. Wir werden nur herumrutschen. Fahrer werden in einen Gegner hineinschlittern. Ich sehe einfach nicht ein, was das bringen soll.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ergänzt vor dem GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring: «An diesem Test in Silverstone wird unser Daniel Ricciardo teilnehmen, ich bin gespannt auf sein Urteil. Von den Fahrern höre ich bislang – das ist der falsche Weg.»



Horner glaubt, dass die Formel 1 mit dem Heizdecken-Verbot ein Eigentor schiessen könnte: «Oft wird in der Königsklasse versucht, mit einem scheinbar einfachen Schritt den Sport zu verbessern, und dann merken wir, dass dafür ein erheblicher Aufwand notwendig ist, vor allem finanziell.»



«Letztlich haben sich Heizdecken über Jahre bewährt. Vielleicht sollten wir einen anderen Ansatz ins Auge fassen – wir sollten die Art und Weise nachhaltiger machen, wie die Decken mit Strom versorgt werden.»