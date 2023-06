Sergio Pérez: «Müssen jeden Augenblick nutzen»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez freut sich auf das Heimspiel seines Teams in Österreich. Der Mexikaner will auf dem Red Bull Ring wieder zur starken Form zurückfinden, die ihm in diesem Jahr bereits 2 Siege brachte.

Der Saisonstart gestaltete sich für Sergio «Checo» Pérez nach Wunsch, der Red Bull Racing-Routinier schaffte es in den ersten fünf Rennen des Jahres je zwei Mal als Erster und als Zweiter ins Ziel, nur in Australien musste er sich mit dem fünften Platz begnügen. Seit dem Strassenrennen in Monaco, in dem der Vorjahressieger den 16. Platz belegte und damit weit unter den Erwartungen blieb, läuft es aber nicht mehr so gut.

Pérez belegte im darauffolgenden Rennen den vierten Platz, auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Kanada kam er als Sechster über die Ziellinie. Nun steht mit dem GP in Spielberg das Heimrennen seines Red Bull Racing Teams an. Und Pérez will dort unbedingt wieder an die Spitze zurück. «Das Rennen in Österreich ist immer grossartig und natürlich macht es die Tatsache, dass es die Heimat von Red Bull Racing ist, für jeden im Team zu etwas ganz Besonderem», schwärmt er.

«Ich kann gar nicht glauben, wie viele Fans aus Mexiko den Weg an die Strecke finden. Jedes Jahr sehe ich viele Mexiko-Flaggen, und das freut mich dann immer sehr», erzählt der WM-Zweite. Gleichzeitig betont er: «Ich werde mich aber auf die Arbeit auf der Strecke fokussieren, denn ich weiss, wie wichtig es für mich ist, ein gutes Wochenende zu haben und das Ergebnis zu erzielen, zu dem ich in der Lage bin.»

«Das Wetter könnte schwierig werden, und es ist ein Sprint-Wochenende, so dass die Zeit im Auto für die Abstimmung sehr knapp bemessen und entscheidend sein wird», weiss Checo. «Deshalb müssen wir jeden Augenblick zur Vorbereitung nutzen. Beim letzten Sprint-Wochenende in Baku hatte ich viel Spass und war auch erfolgreich, die Strecke dort ist aber ganz anders. Dennoch will ich das Gleiche erreichen und ich weiss, dass ich mich dazu steigern muss.»

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2