Esteban Ocon: «Das kann sich schnell ändern»

Nahe der Depression und unter den Erwartungen nach den ersten Saisonrennen, dann das befreiende Podium in Monaco: Esteban Ocon und Alpine zeigen vor dem Österreich-GP wieder Optimismus.

In Monaco stand Esteban Ocon erstmals seit seinem Ungarn-Sieg von 2021 wieder auf dem Treppchen. Der Alpine-Pilot sorgte damit für eine Wiedergutmachung nach dem enttäuschenden Saisonstart.

«Ein grossartiger Moment, der mir und dem Team sehr viel bedeutete. Er zeigte, welch grossen Schritt wir machen konnten. Die Updates wirkten sich wie eine Belebung für das Team aus. Der dritte Rang war unerwartet, aber eine extreme Befriedigung für das ganze Team. Es zeigte sich wieder, wie schnell sich die Verhältnisse in der Formel 1 ändern können», sagte der 26-Jährige am Donnerstag in Spielberg.

Dennoch gibt der Franzose zu: «Der Sieg in Ungarn 2021 war das noch grössere Erfolgserlebnis, obwohl jeder Fahrer davon träumt, in Monaco aufs Podium zu kommen. «Für Österreich wünscht er sich ein da capo des Vorjahres (Sechster im Sprint, Fünfter im Rennen).

Doch es droht zumindest phasenweise am Wochenende Schlechtwetter. Ocon: «Wir hatten ausreichend Regen zuletzt, somit wäre es schön, das Auto mit dem neuen Heckflügel, den wir in Kanada brachten, unter regulären Bedingungen testen zu können. Wenn wieder Regen kommt, müssen wir das Beste daraus machen.» Apropos: Der wackelnde Heckflügel in Montréal sei kein Sicherheitsrisiko gewesen – der Franzose konnte weiterfahren, ohne Abtrieb zu verlieren.

Und wie weit kann Alpine in dieser Saison noch kommen? «Eine Verbesserung gelingt in der Formel 1 nur, wenn viele Parameter stimmen. In der Qualifikation sind wir schon nahe an den Top-5, aber an der Rennperformance müssen wir noch viel arbeiten», sagt Ocon zu SPEEDWEEK.com.

Die Atmosphäre im Team sei sehr gut, beteuert Ocon, denn: «Pierre (Gasly) und ich tauschen uns gut aus. Immer, wenn du einen neuen Teamkollegen bekommst, lernst du sehr viel dazu. Das war mit Fernando (Alonso) so, der für mich ein Phänomen ist, aber auch jetzt mit Pierre.» Und für den Asturier hat auch sein Ex-Kollege immer noch Applaus übrig: «Fernando ist nicht besser als letzte Saison, er ist genauso stark wie zuvor, aber er hat in diesem Jahr ein besseres Auto. Und das gibt auch uns Auftrieb zu sehen, wie schnell ein Mittelfeldteam zu einer Top-Equipe werden kann.»

Mit dem neuen Sprintformat, das am Samstag zum zweiten Mal geboten wird, werde das Wochenende «noch stressiger. Es zählt jede Runde, du musst immer voll angreifen. Ich denke, dass wir zu wenige Reifen für dieses Format bekommen. Es ist eine Herausforderung, aber ich werde bereit sein.»

Und höflich aber konkret outet sich Ocon auch als Österreich-Fan: «Hier ist es wirklich beeindruckend. Wir waren Mittwoch in Mondsee (bei Hauptsponsor BWT, Anm.) und flogen dann im Hubschrauber über die Seen und Berge zur Strecke. Ich habe auch den Saisonstart im Covid-Jahr 2020 in guter Erinnerung. Wir waren hier fast drei Wochen isoliert, aber wir konnten die Natur geniessen. Alles war so friedlich in diesen Tagen. Deshalb wird Österreich immer in meinem Herzen bleiben.»

Als Franzose will Ocon natürlich wieder ein Heimrennen: «Ich setze mich massiv für die Rückkehr des Frankreich-GP ein. Es ist nicht normal, wenn ein Rennen mit dieser Tradition und der grossen Rennsportbegeisterung in diesem Land fehlt.»

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2