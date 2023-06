George Russell: «Kleiner Rückschritt von Red Bull»

Mercedes-Pilot George Russell blickt zufrieden auf das vergangene Rennwochenende in Kanada zurück und erklärt mit Blick auf das Spitzenreiter-Team: «Red Bull Racing scheint einen kleinen Rückschritt verzeichnet zu haben.

Obwohl George Russell das jüngsten Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal vorzeitig beenden musste, blickt der Mercedes-Pilot zufrieden auf das achte Kräftemessen des Jahres zurück. Im Fahrerlager am Red Bull Ring erklärte er auf die Frage, ob das Team mit seinem Auftritt in Kanada zufrieden war: «Definitiv.»

«Nachdem wir in Barcelona auf einer Strecke waren, die gut zu unserem Auto passte, hatten wir in Kanada, wo uns eine ganz andere Piste erwartete, auch ein gutes Tempo, das erlaubte es uns, auf Augenhöhe mit den Aston Martin-Piloten zu kämpfen», fasste der Brite zusammen. «Auch Max war nicht allzu weit weg, und so gesehen geht es in die richtige Richtung für uns.»

Mit Blick auf das anstehende Rennwochenende auf dem Red Bull Ring erklärte Russell auch: «Ich denke, diese Strecke sollte uns besser liegen als die Bahn in Montreal.» Gleichzeitig mahnte er aber auch: «Uns erwartet wieder ein interessantes Wochenende, aber die Sprints können immer für Überraschungen sorgen.»

Mut macht dem 24-Jährigen auch die Form, die Red Bull Racing in Kanada an den Tag legte. «Red Bull Racing scheint einen kleinen Rückschritt verzeichnet zu haben, sie sind nun nicht mehr so weit weg.» Er weiss aber auch: «Aber wenn man drei Schritte voraus ist, und dann einen Schritt nach hinten macht, dann hat man immer noch einen guten Vorsprung.»

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2