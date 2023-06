Max Verstappen (1.): «Machen das nicht mit Absicht»

Max Verstappen sicherte sich im Qualifying zum GP in Spielberg die Pole vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Der Red Bull Racing-Star sprach danach über die grösste Herausforderung bei der Zeitenjagd.

Am Ende des Qualifyings auf dem Red Bull Ring hatte Max Verstappen die Nase knapp vorn: Der Niederländer schaffte die 4,318 km lange Runde in 1:05,116 min und blieb damit 48 Tausendstel schneller als Charles Leclerc. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez hatte weniger Glück, ihm wurden im Q2 gleich zwei Rundenzeiten gestrichen, weil der die Streckengrenzen missachtete. Der Mexikaner muss deshalb von Startplatz 15 los.

Besser lief es für das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Die beiden Teamkollegen sicherten sich die Startplätze 2 und 3. Polesetter Verstappen sagte nach der Zeitenjagd: «Es war sehr schwierig, die Streckengrenzen zu beachten. Wir machen das nicht mit Absicht, aber bei unserem Speed und in diesen schnellen Ecken ist es schwierig, richtig einzuschätzen, wo die weisse Linie ist.»

Mit Blick auf seinen Teamkollegen erklärte der Titelverteidiger: «Es ist hier immer schwierig, die Autos sind gross und schwer, und es ist einfach knifflig, die Linie richtig einzuschätzen.» Der WM-Leader erklärte auch: «Das ganze raubt uns etwas die Freude, aber meine Runde war gut und deshalb bin ich zufrieden.»

Leclerc sagte: «Es fühlt sich gut an, endlich wieder ein reibungsloses Qualifying zu erleben, und das Gefühl war besser als in den jüngsten Abschlusstrainings. Ich konnte in der letzten Runde alles rausholen und war sehr nah an Max dran. Es reichte nicht ganz, aber wir haben nicht damit gerechnet, so nah dran zu sein, wir konnten also einen guten Schritt nach vorne machen.»

Und Sainz pflichtete ihm bei: «Es war gut, ich denke, wir hatten als Team ein starkes Qualifying, wir waren näher an der Spitze dran, als wir gedacht hatten, deshalb müssen wir zufrieden sein damit. Wir haben eine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag geschaffen.»

Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,391 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,439

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,581

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,658

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,819

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:04,893

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:04,911

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,090

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,170

10. Alex Albon (T), Williams, 1:05,823

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,428

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,453

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,605

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:05,680

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:06,688

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:05,784

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:05,818

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,948

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,971

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:05,974