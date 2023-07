Max Verstappen über Sergio Pérez: «Das war haarig!»

​Das 24 Runden-Sprintrennen von Österreich auf dem Red Bull Ring endet mit dem Sieg von Max Verstappen. Der Niederländer lieferte sich ein Duell mit seinem Stallgefährten Sergio Pérez und reagierte verstimmt.

Max Verstappen holt sich im Sprint von Österreich den Sieg und acht WM-Punkte. Der zweifache Formel-1-Champion fährt bei tückischen Verhältnissen auf der österreichischen Traditionsrennstrecke fabelhaft und erobert seinen vierten Sprint-Sieg in der Formel 1.

Eine halbe Stunde vor dem Sprint-Start (16.30 Uhr) begann es über dem Red Bull Ring stärker zu regnen, das machte die Aufgabe für die Fahrer noch kniffliger. Einige Piloten wagten Erkundungsrunden auf den profillosen Slicks, aber es wurde schnell klar – das ist Intermediate-Wetter.

Max Verstappen vor dem Start: «Das Tückische ist, hier bei Start und Ziel ist die Bahn recht nass, aber oben am Berg ist das ganz anders. Und keiner weiss, ob der Regen zu- oder abnimmt oder gleichbleibt. Alles in allem gibt das dem Sprint zusätzlich Würze. Mirmacht das nichts aus.»

Mercedes-Fahrer George Russell meinte: «Wenn es hier aufhört zu regnen, dann trocknet die Bahn schnell ab.» Dann könnten wir erleben, was wir in einem Formel-1-Sprint noch nie erlebt haben – dass die Fahrer Reifenwechsel machen aufgrund wechselnder Bedingungen.

Der Sprint begann mit einem Traum-Szenario für Red Bull Racing: Erstmals bei einem Rennen beide Autos in der ersten Startreihe, Max Verstappen vor Sergio Pérez, erstmals auch bei einem Sprint zwei RBR-Renner vorne.

Nur einer von 20 Fahrern wagte den Start auf mittelharten Slicks: Valtteri Bottas, als 19. hatte der Alfa Romeo-Fahrer nichts zu verlieren. Aber der Finne kam schon vor dem Start an die Box.



Beim Start kam Verstappen gut weg, aber Pérez noch besser, Verstappen konterte, musste aber kurz ins Gras. In Kurve 3 ging Vertwappen nach vorne, Pérez musste vom Gas, Nico Hülkenberg damit sensationell Zweiter! Rauschender Applaus von den Tribünen für die tolle Show in dieser ersten Runde.



Grosser Verlierer im Getümmel von Kurve 3: Lando Norris. Der McLaren-Fahrer wurde eingeklemmt und fiel zurück.



Verstappen fand das nicht so toll und maulte am Funk: «Er hat mich von der Bahn gedrängt, was zum …»



Pérez war am Funk baff: «Was stimmt nicht mit Max?»



Lewis Hamilton kam schon als 13. aus der ersten Runde zurück (von Startplatz 18), vor ihm lieferten sich Magnussen und Russell ein Duell, als ginge es um den WM-Titel.



Verstappen setzte sich von Hülkenberg ab, der Pérez im Griff zu haben schien. Dahinter Sainz, Stroll und Alonso, dann Albon und Ocon auf den punkteberechtigten ersten acht Rängen.



Verstappen setzte sich an der Spitze mit einer Reihe von besten Rennrunden ab, aber schon erhielten die Fahrer die Warnung, auf die Reifen aufzupassen, sie nicht zu überhitzen. Vor allem die Belastung für den Reifen vorne links ist hier kritisch.



Magnussen wehrte sich wie ein Löwe gegen das Mercedes-Duo Russell und Hamilton und konnte vorderhand Rang 11 verteidigen. Zur Erinnerung: bei diesen Bedingungen kein verstellbarer Heckflügel (DRS, drag reduction system).



In Runde 9 presste sich Russell vorbei an Magnussen. Und auch der andere Haas-Fahrer geriet mehr und mehr unter Druck: Nico Hülkenberg schon 6,5 Sekunden hinter Leader Verstappen, aber nur noch 0,6 Sekunden vor Pérez. Auch Hamilton ging an Magnussen vorbei, der Däne kämpfte mit abbauenden Reifen.



Drei Runden später legte sich Pérez den Deutschen zurecht, Hülkenberg konnte mit schlechter Traktion des Haas-Rennwagens nicht kontern und musste dann auch Sainz vorbeilassen. Von hinten rückte das Aston Martin-Duo näher.



Die Piste trocknete schnell ab, wer würde einen Wechsel auf Slicks wagen? George Russell war es, in Runde 16 (von 24). Oscar Piastri im McLaren tat es ihm gleich.



Die Rennleitung erlaubte den Piloten nun, den Heckflügel der Rennwagen flach zu stellen, Lance Stroll ging sofort an Hülkenberg vorbei. Der Deutsche wurde an die Box gerufen. Auch Hamilton kam herein.



Verstappen in Runde 18 12,9 Sekunden vor Pérez, weiter hinten duellierte sich das Mercedes-Duo auf Slicks, Russell mit bester Rennrunde, aber 57 Sekunden hinter Leader Verstappen.



WM-Leader Verstappen behandelte seine abbauenden Intermediates wie rohe Eier und fuhr den Sprint-Sieg locker nach Hause.



Weiter hinten schnappte sich Hülkenberg auf Slicks zuerst Norris, dann auch Ocon, Nico auf Rang 7.



Sieg für Verstappen vor Pérez, Sainz, Stroll, Alonso, Hülkenberg mit bester Rennrunde toller Sechster, Ocon auf 7, Russell auf 8.



«Wir müssen über Runde 1 diskutieren», jammerte Max während der Auslaufrunde, und prompt gab es zwischen Verstappen und Pérez eine längere Diskussion, beide Fahrer sichtlich genervt.



Hier Stimmen der ersten Drei unmittelbar nach dem Sprint.



Max Verstappen (1.)

«Mein Start war nicht ideal, meine Hinterräder drehten zu stark durch. Dann ging es nur ums Reifen-Management. Es regnete nicht mehr, und die 24 Runden wurden zum Schluss auf Intermediate-Reifen sehr lang.»



«In den letzten fünf Runden waren Slicks besser, aber so spät im Sprint machte ein Wechsel für uns keinen Sinn mehr.»



Was war mit dem Duell gegen Pérez? Max: «Das war haarig. Wenn du mit deinem Auto im Gras bist, dann ist das gewiss nicht ideal. Zum Glück konnte ich den Wagen unter Kontrolle behalten.»



Sergio Pérez (2.)

«Mein Start war prima, dann gab es einen heissen Tanz mit Max, und Nico wehrte sich auch. Was mit Verstappen war? Ich konnte ihn ihm Bogen von Kurve 2 nicht sehen, und als ich ihn neben mir erkannt, machte ich sofort Platz. Wir haben uns unmittelbar nach dem Rennen über diese Sekunden unterhalten, zwischen uns ist alles in Ordnung.»



Carlos Sainz (3.)

«Die Bedingungen waren tückisch. Wir fuhren an diesem Wochenende erstmals mit Intermediates, da weisst du nie, wohin es mit der Fahrzeugbalance geht. Wir hatten soliden Speed, aber Red Bull Racing war zu stark für uns. Um Pérez unter Druck zu setzen, hätte ich Reifen in einem besseren Zustand gebraucht. Aber ich habe ihnen wohl beim Duell mit Hülkenberg zu viel zugemutet.»





Die Sprint-Sieger in der Formel 1

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:26,730 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,048 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,088

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,703

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,109

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +31,297

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,602

08. George Russell (GB), Mercedes, +36,611

09. Lando Norris (GB), McLaren, +38,608

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,375

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,807

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +50,789

13. Alex Albon (T), Williams, +52,848

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,593

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,652

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:04,822 min

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:05,617

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:06,059

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:10,825

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:16,435





WM-Stand (nach Sprint in Spielberg)

Fahrer

01. Verstappen 203 Punkte

02. Pérez 133

03. Alonso 121

04. Hamilton 102

05. Sainz 74

06. Russell 66

07. Leclerc 54

08. Stroll 42

09. Ocon 31

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 336 Punkte

02. Mercedes 168

03. Aston Martin 163

04. Ferrari 128

05. Alpine 46

06. McLaren 17

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2