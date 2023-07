Sergio Pérez drängt Verstappen ins Gras: «Sicht mies»

​Red Bull Racing hat beim Sprint auf dem Red Bull Racing einen Doppelsieg herausgefahren, Max Verstappen vor Sergio Pérez. Aber leicht hätten in der ersten Runde beide Autos neben der Bahn liegen können.

«Darüber müssen wir reden», knurrte WM-Leader Max Verstappen während der Auslaufrunde des Österreich-Sprints auf dem Red Bull Ring. Der 41-fache GP-Sieger spielte auf die siedend heisse erste Runde des Sprints an, als er seinen Red Bull Racing-Rennwagen halb im Gras unter Kontrolle behalten musste – knallhart zur Seite gedrängt von seinem Stallgefährten Sergio Pérez. Auch in den Kurven 3 und 4 ging es zur Sache, die beiden Ausnahmekönner schenkten sich nichts.

Nachdem die beiden RBR-Fahrer aus ihren Rennern geklettert waren, waren die Piloten in ein Gespräch vertieft zu sehen, Verstappen wirkte verstimmt, Pérez sah aus wie ein Knirps, der mit der Hand in der Keksdose erwischt worden war.

Also was war jetzt da in der ersten Kurve?

Max Verstappen: «Wegen durchdrehender Reifen kam ich nicht gut weg. Aus Kurve 1 heraus wurde es haarig. Ich hatte meine rechten zwei Räder im Gras, ich bremste dann extrem spät für Kurve 3 und das Duell setzte sich fort in Kurve 4. Aber dann war ich vorbei, und ab da ging es nur noch ums Reifen-Management.»

Hat Pérez eine Grenze überschritten? Max diplomatisch: «Mir war einfach nicht ganz klar, was da vorgefallen war, und das wollte ich im Parc fermé sofort klären. Wir haben geredet, alles ist cool zwischen uns.»

Der Mexikaner verteidigt sich: «Ich stach nach einem guten Start etwas zu tief in Kurve 1 und wollte meine Linie verteidigen. Aber ich wusste nicht, dass Max in diesem Highspeed-Knick zur Kurve 3 hoch schon neben mir lag und sogar ins Gras musste. Die Sicht war mies. Klar haben wir uns nach dem Rennen darüber unterhalten.»



Hätte das nicht ins Auge gehen können? Max grinst: «Hätte es gehen können, tat es aber nicht. Wir müssen daraus jetzt auch nicht eine Riesen-Story machen. Solche Dinge können passieren. Dann muss man darüber reden. Man schafft das wie Erwachsene aus der Welt, und dann ist alles wieder in Butter. Frage, Antwort, Lösung, abgehakt, weitermachen. Aber mir ist schon klar, dass Einige daraus wieder etwas aufbauschen werden.»





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:26,730 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,048 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,088

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,703

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,109

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +31,297

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,602

08. George Russell (GB), Mercedes, +36,611

09. Lando Norris (GB), McLaren, +38,608

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,375

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,807

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +50,789

13. Alex Albon (T), Williams, +52,848

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,593

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,652

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:04,822 min

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:05,617

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:06,059

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:10,825

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:16,435





WM-Stand (nach Sprint in Spielberg)

Fahrer

01. Verstappen 203 Punkte

02. Pérez 133

03. Alonso 121

04. Hamilton 102

05. Sainz 74

06. Russell 66

07. Leclerc 54

08. Stroll 42

09. Ocon 31

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 336 Punkte

02. Mercedes 168

03. Aston Martin 163

04. Ferrari 128

05. Alpine 46

06. McLaren 17

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2