Christian Horner: «Das macht mich wahnsinnig»

Kurz vor Schluss des Österreich-GP meldete sich Leader Max Verstappen mit einem Wunsch. RBR-Teamchef Christian Horner: «Max hat uns unter Druck gesetzt.» Horner sagt, welche Frage ihn wahnsinnig macht.

Max Verstappen wollte in Österreich nicht einfach nur gewinnen, er wollte dominieren. Und dazu gehörte auf dem Red Bull Ring eben auch der Extrapunkt für die beste Rennrunde.

Kurz vor Schluss des Rennens erkundigte sich der zweifache Weltmeister am Funk nach einem Stopp kurz vor Schluss, um sich bitteschön weiche Reifen geben zu lassen und diesen Extrazähler zu schnappen. Das Team gab zur Antwort, das sei das Risiko wohl nicht wert.

Verstappen war anderer Ansicht, setzte sich durch, erhielt die frischen Reifen, die RBR-Mannschaft unterstützte ihn mit einem makellosen Stopp, und natürlich holte Verstappen den gewünschten Punkt. In der 71. und letzten Rennrunde.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen: «Max hat uns da schon ein wenig unter Druck gesetzt. Er wollte unbedingt diesen Satz weicher Reifen. Aber – wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Ganze hätte Didi Mateschitz gefallen.»

«Gut, es war ein bestimmtes Risiko, dieser später Stopp von Max. Doch unsere Jungs sind in blendender Form, und wir packten diese Aufgabe mit viel Selbstvertrauen an.»



Horner über die Heimvorstellung von Red Bull Racing in der Steiermark: «Es war ein fantastisches Rennen. Wir haben strategisch alles richtig gemacht. Beide Autos auf der Bahn zu lassen, während andere Teams in der virtuellen Safety Car-Phase die Piloten hereingeholt haben, das war entscheidend, besonders für Pérez.»



«Max fährt in bombastischer Form. Das Team arbeitet auf höchstem Niveau. So darf es gerne weitergehen.»



Über das Duell Verstappen gegen Leclerc sagt Horner: «Max ist ein wunderbarer Instinkt-Fahrer. Er wusste gegen Leclerc haargenau, wie er seinen Wagen positionieren musste. Und er behält immer den Überblick und guckt zwischendurch auf den Videowändern auch, was sich so auf der Strecke abspielt.»



Red Bull Racing hat nun zum zehnten Mal in Folge gewonnen, zum neunten Mal in der Saison 2023 (plus WM-Finale 2022 in Abu Dhabi). Christian Horner wird am Abend nach dem tollen Sieg von Max Verstappen nur einmal ungehalten, als er vom Simon Lazenby von der britischen Sky gefragt wird, ob Red Bull Racing 2023 alle Rennen gewinnen werde.



Horner: «Das macht mich wahnsinnig, wenn du solche Fragen stellst. Denn du weisst doch, dass wir immer nur ein Rennen nach dem anderen anpacken. Können wir alle gewinnen? Ja, das können wir. Werden wir alle gewinnen? Wer weiss das schon? Wir reisen von hier nach Silverstone, und da haben wir seit 2012 und Mark Webber nicht mehr gewonnen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:38,360 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,377 sec

05. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,196 sec

08. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,667 sec

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +69,767 sec

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 129

04. Hamilton 108

05. Sainz 86

06. Leclerc 72

07. Russell 70

08. Stroll 43

09. Ocon 31

10. Norris 22

11. Gasly 17

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 172

04. Ferrari 158

05. Alpine 48

06. McLaren 27

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2