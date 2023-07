Nico Hülkenberg: «Sind noch in der Honeymoon-Phase»

Nico Hülkenberg sprach bei seinem Besuch in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk – Spielberg Spezial» im Hangar-8 des Zeltweger Flughafens offen über sein Familienleben und sein Verhältnis zu Teamchef Günther Steiner.

Nico Hülkenberg hat mit Rang 6 im Sprint auf dem Red Bull Ring von Spielberg ein Ausrufezeichen bei Haas gesetzt. Der 35-Jährige bleibt aber Realist. Bei seinem Besuch im Hangar-8 des Fliegerhorsts Zeltweg im Rahmen der Sendung «Sport und Talk – Spielberg Spezial» sprach der Emmericher auch über private Aspekte seines Lebens.

Zu seinem jungen Familienglück erklärte Hülkenberg: «Die Kleine fängt jetzt richtig an, Spass zu machen, sie beginnt zu reden und plappert Dinge nach.» Und über sich selbst sagt der Formel-1-Routinier: «Nach dem Jahr 2019 war ich ein wenig durchgekocht. Ich war ja auch danach immer so halb im Paddock. Trotzdem war es gut, eine Auszeit zu nehmen. Die Zeit bei ServusTV hat mir auch gut getan. Jetzt bin ich gut aufgelegt und habe Spass.»

Der Deutsche hat in seiner Formel 1-Auszeit und während seiner Tätigkeit für ServusTV viel gegrübelt und festgestellt: «Es ist recht interessant, wie der Zuschauer auf den Sport schaut. Man kennt es ja selbst nicht anders. Dann sieht man aber plötzlich, wie die Leute den Sport wahrnehmen und man stellt fest, dass es die Leute ganz anders sehen. Ich habe es wieder zurück geschafft und bin auch hier oben gut im Kopf.»

Und Hülkenberg unterstreicht zum Thema Psyche: «Wenn du in dieser Hinsicht gut aufgestellt bist, dann hast du diese Leichtigkeit. Ich bin im Reinen mit mir selber. Die Erfahrung aus den Jahren davor hilft mir – ich war ja drei Jahre weg. Die Regeln und die Gesetze der Physik haben sich nicht verändert. Auto zu fahren ist der einfache Teil. Das ist wie Fahrradfahren – du verlernst es nicht. Ich will auch Spass haben dabei. Diesen Vibe und diese Leichtigkeit müssen wir beibehalten.»

Dann verrät der aktuelle WM-Zwölfte: «Ich habe einen gute Crew, wir ziehen alle an einem Strang, auch wenn es manchmal nicht so gut läuft. Ich denke, dass ich schon noch einige Formel-1-Jahre vor mir habe. Ich bin fitter denn je, zumindest sagt das die Stoppuhr beim Laufen.»

Zu seinem Draht zu Haas-Teamboss Günther Steiner sagt er: «Unser Verhältnis ist sehr gut. So, wie sich Günther gibt – im Fernsehen oder auf Netflix – so ist er auch! Er ist direkt und ehrlich. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Es ist auch gut, weil ich erstmals in meiner Muttersprache kommunizieren kann. Ich habe Spass und er hat glaube ich auch Spass mit mir. Wir sind immer noch so ein wenig in der Honeymoon-Phase.»

Zum Leid des siebenfachen Champions Lewis Hamilton sagt «Hülk»: «Lewis ist natürlich ein wenig erfolgsverwöhnt, das muss man auch sagen. Er ist schon ein Typ, der sich schnell mal beklagt.»



Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2